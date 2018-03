Mielipide

Putin ulkoistaa Syyrian sodan ja jääkiekon

kansainvälistä toimintaa arvioidaan tällä viikolla hermo­myrkkykriisin valossa. Länsimaiden johtajat ovat tulleet laajalla rintamalla vakuuttuneiksi, että Venäjän hallitus on vastuussa Britanniaan luovutetun venäläisen kaksois­agentin ja hänen tyttärensä myrkyttämisestä hermo­myrkyllä.Venäjällä on vakava uskottavuusongelma, kun se kiistää osuutensa myrkytyksiin. Ongelmaa voi valottaa esimerkeillä siitä, miten Venäjä muuten toimii.Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää toiminnassaan bulvaaneja. Muiden kirjoittajien tavoin olen aiemmin kutsunut järjestelyä eräänlaiseksi feodalismiksi. Lähipiirille jaetaan arvokkaita läänityksiä, joista korvauksena he tekevät palveluja ruhtinaalle. Jos tuottaa pettymyksen, menettää läänityksen.tästä toimintamallista käyvät jääkiekkosarja KHL, jossa helsinkiläinen Jokerit pelaa, ja Syyrian sota. Aloitetaan sodasta.Putin oli jo pariin otteeseen ilmoittanut Venäjän vetäytyneen Syyriasta, kun helmikuun alkupuolella jopa 200 venäläistä sotilasta kuoli epäonnistuneessa hyökkäyksessä Yhdysvaltojen tukemia syyrialaisia kapinallisia vastaan.Venäjä ei protestoinut, vaikka sen sotilaita kuoli Yhdysvaltojen vasta­iskussa, mutta maa myönsi lopulta, että ehkä viisi ”omasta aloitteestaan” Syy­riaan sotaan mennyttä venäläistä oli kuollut.Itsenäisten venäläisten tiedotusvälineiden mukaan sotilaat kuuluivat yksityisarmeijaan nimeltä Wagner, joka on osallistunut myös sotaan Ukrainassa ja joutunut siitä Yhdysvaltojen pakotelistalle.Wagnerilla ja Jokereilla on rahoitusmalli.Wagnerin rahoittaja on ”Putinin kokkina” tunnettu pietarilainen liikemies Jevgeni Prigožin.Jokereiden rahoittajia ovat olleet Putinin lähipiiriläiset Gennadi Timtšenko ja Rotenbergin perheen jäsenet, joista osalla on Timtšenkon tavoin Suomen ja Venäjän kansalaisuus. Erikoisuus Jokereiden kohdalla on seuran suurin omistaja ja kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo, jonka seuran miljoonatappioita maksetaan Putinin lähipiiristä.Rahoitusvastuun jakaminen Putinin linnanherroille sekä KHL:ssä että Syyrian ja Ukrainan sodissa ovat keinoja käyttää valtaa ja kiistää Putinin oma rooli.Torjuakseni etukäteen kimmastuneita Jokereiden faneja myönnän, että Jokerit pelaa ihan oikeaa jääkiekkoa. Ja Syyriassakin käydään ihan oikeaa sotaa.