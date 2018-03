Mielipide

Kun sukunimi on väärä – miltä tuntuisi, jos lapsesi ei olisi tervetullut mihinkään?

Ystäväni

kirjoitti Facebook-sivuillaan, kuinka hänen perheensä joutui vaihtamaan sukunimensä, jotta hänen ulkomailla vuosia työskennellyt poikansa saisi Suomesta töitä ja voisi kustantaa opiskelunsa. Toisen ystäväni lapsi, ammattikoulussa opiskeleva nuori, ei saanut yrityksistä huolimatta opintoihin pakollisena kuuluvaa työharjoittelupaikkaa. Opinnot olivat vaarassa keskeytyä. Luokkakaverit tekivät harjoittelujaan samaan aikaan ongelmitta.Nämä nuoret ovat Suomen romaneja. Ovet eivät aukea.Suomeen takaisin muuttanut poika on lähettänyt tänne palattuaan yli 400 työhakemusta. Saldona on ollut neljä kieltävää vastausta ja tukku hiljaisuutta. On turha toivo saada kutsua työhaastatteluun.Sen sijaan pojan kaveri, jolla on suomalainen sukunimi, lähetti vain yhden hakemuksen. Hän sai heti kutsun haastatteluun. Syrjivätkö työnantajat jo hakemusvaiheessa Lindemaneja ja muita romanitaustaan viittaavia sukunimiä?Puhutaan, että romanit eivät tee työtä. Mutta maalaispoika minussa kysyy, miten voi tehdä työtä, jos siihen ei anneta edes mahdollisuutta. Koululaisilla ja opiskelijoilla, joilla on romanisukunimi, on vaikeuksia saada jopa tet-harjoittelupaikkoja ja työssäoppimispaikkoja.Aikamoinen dilemma tämä sukunimi. Miltä sinusta tuntuisi, jos omaa lastasi ei toivotettaisi missään tervetulleeksi? Jos ovet eivät yrityksistä huolimatta avautuisi?Olisitko sinä valmis muuttamaan sukunimesi siinä toivossa, että joskus saisit koulutustasi vastaavaa työtä? Kehottaisitko itsenäistyvää, omia siipiään kokeilevaa lastasi vaihtamaan nimensä, jotta yhteiskunta antaisi hänelle edes mahdollisuuden?Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman valtakunnallisen Nevo tiija -hankkeen projektipäällikkönä olen saanut lukuisia samankaltaisia viestejä ympäri Suomea. Hankkeessa keskitymme romaneiden työllisyyskysymyksiin. Yksi merkittävä havainto kahden ja puolen vuoden hankekokemuksen ajalta on nimenomaan romanien kokema syrjintä työelämässä.Ei voi tehdä työtä, jos tekijälle ei anneta edes mahdollisuutta.Haluan haastaa työnantajat. Kun seuraavan kerran saatte ­romanitaustaan viittaavalla sukunimellä varustetun työhakemuksen, lukekaa se loppuun­ ­asti. Antakaa jokaiselle mahdollisuus. Vain siten asiat muuttuvat.