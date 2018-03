Mielipide

Todistusaineisto lapsen päiväkotihoidon ylivertaisuudesta on ohutta

on laadukas päivähoito? Sitä, että taaperoa hoitaa koulutetun lastenhoitajan sijasta yliopiston käynyt kandidaatti. Muulla ei ole niin väliä.Näin tuntuu hallitus tuumivan. Se tahtoo jokaiseen päiväkodin lapsi­ryhmään kaksi korkeakoulutettua aikuista vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on varhaiskasvatuslakiesityksessä, joka palasi juuri lausuntokierrokselta. Perusteena on lapsen etu.sopii epäillä. Lapsen näkökulmasta hoitajan oppiarvo on sivuseikka.Laadukkaan päivähoidon peruspilarit tunnetaan tarkkaan. Tarvitaan riittävästi käsiä, pysyvät aikuiset ja järkevät ryhmäkoot.Poukkoileva politiikka on kuitenkin tehnyt päiväkodeista hollitupia. Ryhmät pullistelevat, käsiä puuttuu ja väki vaihtuu tiheään, kertoo Oulun yliopiston tuore selvitys.Päättäjät eivät ole panneet rikkaa ristiin ongelmien korjaamiseksi. Ensi töikseen hallitus leikkasi päivähoidosta ja kasvatti ryhmäkokoja., että kun savolainen avaa suunsa, vastuu siirtyy kuulijoille. Päättäjien ja pukumiesten päiväkotipuheissa kaikuu vahva savolainen sointi.Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on liputtanut jo pitkään laajan varhaiskasvatuksen puolesta.Selitys kuuluu: se estää lasten syrjäytymistä.Enää pitäisi keksiä, mihin väite perustuu. Näyttöä siitä, että varhaiskasvatus torjuisi syrjäytymistä, ei löydy.Todis­tusaineisto päiväkotihoidon ylivertaisuudesta on ylipäänsä ohutta. Sen sijaan kansainväliset tutkimukset osoittavat selkeästi, että suuri lapsiryhmä on riski alle kolmevuotiaalle.Pienenä päivähoidon aloittaneet ­menestyvät elämässä. Tämä on toinen ministerin lempiväitteistä.Tueksi löytyy turkulaistutkimus, jonka mukaan 1–3-vuotiaana päiväkotiin menneet kouluttautuvat pisimmälle, lukioon ja yliopistoon.Tutkimus ei kestä kriittistä tarkastelua. Väitetty yhteys selittyy vanhempien taustalla eikä varhaiskasvatuksella.Ilmiö on vanhastaan tuttu. Koulutet­tujen äitien lapset pääsevät elämässä pitkälle.kinastelu päivähoidosta ja kotihoidosta saisi jo loppua. Päättäjien pehmeät puheet kuitenkin takaavat, että se jatkuu.