Mielipide

Lääkäriyrittäjien toimintaa ei saa rajoittaa

Suomen Yrittäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja Lääkäriliitto vaativat kuntia ja kuntayhtymiä lopettamaan oman tuotannon suosimisen rajoittamalla lääkäreiden liikkuvuutta. Yrittäjiltä on tullut useita yhteydenottoja liittyen lääkäreiden sivutoimien epäsuoraan kieltämiseen.Kuntayhtymien virassa olevia lääkäreitä on kielletty myymästä palvelujaan ammatinharjoittajana esimerkiksi sosiaalialan yrittäjälle.Käytännössä kielto tapahtuu näin: kilpailuttaessaan palveluhankintaa kunta­yhtymä edellyttää, että palveluntuottaja ei saa käyttää tuotannossaan miltään osin henkilöä, jolla on virkasuhde kuntayhtymään. Näin ei saa tehdä edes sellaisessa ­tapauksessa, jossa samaa pal­velua ei tuoteta lainkaan julkisesti.Kilpailukielto on ymmärrettävää, mutta markkinoiden toiminnan rajoittaminen ei.Työnantaja voi kieltää viranhaltijalta sivutoimet, jotka kilpailevat työnantajan liiketoiminnan kanssa ja joista aiheutuu työnantajalle ilmeistä haittaa. Jos henkilö on johtavassa ja vastuullisessa asemassa julkisella sektorilla, hän ei esteellisyysnäkökohdat huomioon ottaen samalla voi myöskään olla yksityisellä sektorilla tarjoamassa samoja palveluja.Sen sijaan kuntayhtymän oma tuotanto ja ostopalvelut ­eivät useinkaan kilpaile samalla tavalla keskenään, sillä osto­palveluja ostetaan juuri täydentämään omaa tuotantoa, tai ­lääkärintarve kyseisissä palveluissa on vähäinen. Lääkärien työpanosta tarvitaan esimer­kiksi päihdehuollon palveluissa vain joitakin tunteja kuukaudessa. Paikallinen yrittäjä ei ­tällöin pysty työllistämään yhtä lääkäriä kokoaikaisesti.Kilpailutuksessa menestyy toimija, joka pystyy tuomaan lääkärinsä toiselta paikkakunnalta. Kuntayhtymät pystyvät näin rajoittamaan yrittäjien toimintaa ja estämään kilpailun. Tällainen rajoitus voi ajaa lääkäreitä pois julkisista viroista tai koko maakunnasta.Viranhaltijoilla pitää olla mahdollisuus sivutoimiin. Työvoiman on voitava liikkua ja paikallisten työmarkkinoiden toimia. Tiukat rajoitukset eivät johda palveluiden parhaaseen laatuun eivätkä ole potilaiden ja veronmaksajan edun mukaisia.