Mielipide

Taloutta ennustavien kaukoviisaiden kiusana ovat jälkiviisauden ja teoreettisen viisauden haltijat

Mietiskelijä

Taloutta

Maaliskuussa

Konsta Pylkkänen pohti Veikko Huovisen kirjassa Havukka-ahon ajattelija viisauden lajeja. Niitä oli Pylkkäsen mukaan neljä: kaukoviisaus, teoreettinen viisaus, käytännön viisaus ja jälkiviisaus. Hän luonnehti kaukoviisautta seuraavasti: ”Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu.”ennustavien kaukoviisaiden kiusana ovat jälkiviisauden ja teoreettisen viisauden haltijat. Jälkimmäisiä havaitsee Pylkkäsen mukaan ”sanomalehissä ja vaikka missä”. ”Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus, sillä alalla saahaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiin tulevaksi ja sakilla setvitään, miten olisi paras käyttäytyä. Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin.”Jos maaliskuun lopulla vuonna 2018 kahtoo jälkiviisaan silmällä taaksepäin, niin muutamat kaukoviisaudet paljastavat luonteensa.Teknologiateollisuus kertoi lokakuussa, että noususuhdanne näyttää olevan ohi. Alan yritysten uudet tilaukset olivat pudonneet edellisestä neljänneksestä. Viesti tiivistettynä ja teoreettisen viisauden eteenpäin saattamana oli se, että vahvan kasvun kausi uhkaa jäädä lyhyeksi pyrähdykseksi – suunta kääntyy.Mitä muuta tapahtui lokakuussa? Teknologiateollisuuden ja vastapuolen, Teollisuusliiton, sopimus oli päättymässä, ja Teknologiateollisuus toivoi talousnäkymien synkistyessä maltillista palkkaratkaisua. Sellaisen se myös sai.2018 Teknologiateollisuus kertoo, että liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2017. Uusien tilausten määrä kasvoi vuoden lopulla huimaa vauhtia. Vaikka tilastoista siivoaisi laivatilaukset, loppuvuonna uusien tilauksien määrä kasvoi. Hyvin meni heti lokakuun jälkeen. Jälkiviisas kertoisi, että uusista tilauksista ei olisi pitänyt tehdä päätelmiä suhdanteista, kun kaikki muut mittarit osoittivat kasvua.Jos Teknologiateollisuudelle ei kaukoviisautta ollut lokakuussa suotu, niin ehkä ”käytännön viisautta”. Käytännön viisas käyttää tilanteet hyväkseen reaali­ajassa pyrkiäkseen päämääräänsä. ”Käytännön viisaus on sitä, kun vanha kalttopääkettu juosta hipsuttelee rämeellä ja astuu omiin jälkiinsä. Mutta polulla voi olla ketunrauta. Vaan jos on lisäksi hyvä vainu, niin varmasti pärjää, paitsi jänis.”