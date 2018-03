Mielipide

koskeva kansalaisaloite on eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä loppusuoralla. Aloitteessa esitetään eutanasialain säätämistä ja laillistamista vaihtoehdoksi niille ihmisille, jotka eivät saa kärsimyksiinsä riittävää lievitystä palliatiivisesta eli oireita lievittävästä hoidosta. Kansalaisaloitteen malli on peräisin Hollannista, Belgiasta ja muista eutanasian sallivista maista.Eutanasialla tarkoitetaan lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista antamalla lääkkeitä potilaan toistuvasta, vapaa­ehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä.sairauteen usein liittyvä kärsimys on subjektiivinen kokemus: se voi ajan kuluessa muuttua, eikä sitä ole mahdollista mitata.Kärsimyksen lievittäminen on lääkärin työn ydinaluetta ja keskeinen päämäärä sekä palliatiivisessa hoidossa että sen loppuvaiheeseen kuuluvassa saattohoidossa. Hyvin toteutettuina nämä hoitomuodot takaavat kuolevalle potilaalle sekä hyvän loppuelämän että hyvän kuoleman.Kansalaisaloitteessa eutanasia suomennetaan ”hyväksi kuolemaksi”. Jos tämä määritelmä leviää ja yleistyy, ihmisten asenteet alkavat vähitellen muuttua. Eutanasian kynnys laskee.Käsitteillä on merkitystä. Esimerkiksi kansanvaltaa tarkoittava sana ”demokratia” muutettiin Neuvostoliitossa irvikuvakseen.sallivissa maissa on jo ajauduttu kaltevalle pinnalle: eutanasioiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja niitä käytetään yhä moninaisemmissa tapauksissa.Tunnetuin eutanasian salliva maa on Hollanti. Tämän kevään uutiset kertovat, että Hollannin viranomaiset selvittävät neljän eutanasian laillisuutta. Lääkärien epäillään tehneen eutanasian vanhuksen tahtoa riittävästi varmistamatta.Hollannissa eutanasioiden määrä yli kolminkertaistui vuosina 2003–2016. Viime vuonna eutana­sian seurauksena kuoli lähes 7 000 hollantilaista. Vuonna 2015 eutanasian kohteena olleista potilaista 27 prosentilla olisi ollut lääketieteellisen arvion mukaan vähintään kuukausi elinaikaa.Vuonna 2012 Hollannissa käynnistettiin liikkuvat eutanasiayksiköt. Niiden asiakkaiksi pääsevät henkilöt, joiden oma lääkäri on kieltäytynyt eutanasian toteuttamisesta.Hollannissa on myös käytetty ministeritason puheenvuoroja, joissa on esitetty eutanasian mahdollisuuden avaamista yksinäisille tai ”elämäänsä kyllästyneille” vanhuksille.psykiatrisesta sairaudesta tai dementiasta kärsivien eutanasioiden määrä on Hollannissa kasvanut rajusti tällä vuosikymmenellä.Suomessa käsiteltävän kansalaisaloitteen perusteluissa korostetaan lääkärin velvoitetta selvittää, ettei potilas kärsi arvostelukykyään heikentävästä psykiatrisesta sairaudesta. Lisäksi kansalaisaloitteessa todetaan, että kliininen depressio tulee aina hoitaa ennen eutanasiapäätöksen tekemistä.Lääketieteellisesti ei ole kuitenkaan mahdollista ennustaa yksittäisen potilaan psykiatrisen sairauden kehitystä, ja potilaan arvostelukyky voi muuttua sairauden myötä. Psykiatristen sairauksien hoitotulokset paranevat, kun käyttöön tulee uusia lääkkeitä ja lääkkeettömiä hoito­keinoja.Belgiassa joka kolmas psykiatrisista häiriöistä kärsivä ­eutanasiaa anonut on vetänyt hakemuksensa myöhemmin pois.saattohoidossa on parantamisen varaa. Silti Suomessa tulisi voida sairastaa ja vanheta ­ilman eutanasian pelkoa.Kuolevien potilaiden kärsimyksiä lievittävä hoito on edistynyt kymmenen viime vuoden aikana tuntuvasti. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien saattohoitokoulutukseen panostetaan paljon aiempaa enemmän. Hoito-ohjeita päivitetään ja saattohoidon palveluverkostoa kehitetään. Eri puolille Suomea avataan uusia saattohoitopotilaille tarkoitettuja yksiköitä.Tämän vuoden alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus vaativan palliatiivisen ja saattohoidon keskittämisestä erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on yhdenvertaisesti hyvä saattohoidon taso ja saatavuus kaikille tarvitseville asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Tarvetta ”hyvän kuoleman” määritelmän muuttamiselle ei ole.