Olen taistellut tuhansia tunteja, että erityislapseni saisi apua

11-vuotiaan lapseni omaishoitaja. Lapsellani on lukuisia neuropsykiatrisia diagnooseja, muun muassa autismin kirjon piirteet. Minulle lapseni on rakas juuri sellaisena kuin hän on.Olen seurannut keskustelua vammaisuudesta ja erityislapsista. Olen pohtinut tätä kirjoitusta pitkään. Kirjoitan nimimerkillä, sillä en halua lapseni leimautuvan. Haluan, että lapsellani on mahdollisuus kasvaa rauhassa. Hän saa itse päättää, kuinka paljon elämäänsä jakaa.ei ole näyttänyt kauniimmin, raadollisemmin ja rehellisemmin heikkouksiani kuin erityislapseni. Eikä mikään ole näyttänyt selvemmin vahvuuksiani: minussa olevaa rakkautta, vihaa, toivoa ja sisua.Vaikeita hetkiä on silti paljon.Koulu tuottaa ongelmia. Lapsemme kuormittuu herkästi, hänellä on aistiyliherkkyyksiä ja hän hahmottaa sosiaalisia tilanteita ja tunteita erikoisesti. Silti hän toivoo, että voisi kuulua joukkoon.Kaikki me haluaisimme tulla hyväksytyiksi.saaminen on raskasta, ja monet perheet ajetaan aivan loppuun. Olen kirjoittanut lapsemme puolesta satoja sivuja yhteenvetoja, raportteja, hakemuksia, liitteitä, muistutuksia, kanteluita ja valituksia. Olen toimittanut lääkärinlausuntoja ja terapiayhteenvetoja tahoille, joiden pitäisi niistä ymmärtää mutta jotka pyytävät lisälausuntoja ja terapiayhteenvetoja, koska eivät ymmärrä tai halua ymmärtää.Olen joutunut vääntämään tuhansia tunteja, että lapsemme saisi apua. Tunnen hallintolain keskeiset kohdat jo melko hyvin. On ollut pakko opetella.Olen kohdannut vähättelyä, syyllistämistä ja syyttämistä.Olemme esimerkiksi istuneet lastenpsykiatrisella kriisiosastolla kolmentoista ihmisen verkostopalaverissa, jossa johtava lääkäri – joka on tavannut lastamme vain 20 minuuttia –, sivuuttaa meidän vanhempien ja esikoulun huolen lapsesta ja päättää sen sijaan, että me vanhemmat emme rakasta lastamme tarpeeksi. Että siinä on vika. Kukaan huoneessa ei uskalla sanoa mitään. Minä yritän. Perustelen. Lääkäri sivuuttaa kaiken sanomani.Palaverin jälkeen yksi siihen osallistunut tulee kyyneleet silmissä toivottamaan hyvää jatkoa. Näin suuri on diktatuuri joillakin sairaalaosastoilla.Olimme lamaantuneita pitkään tuon palaverin jälkeen.erityislasten vanhemmat kokevat olevansa aivan yksin. Niin mekin. Siitä huolimatta taistelemme lapsemme hyvinvoinnin puolesta niin kauan kuin henki pihisee. Lasten neuropsykiatriset ongelmat ovat todellisia. Ne eivät ole käytöshäiriöitä, eivät vanhempien laiskuutta, eivät huomionhakua. Neuropsykiatrisesti erilaisilla lapsilla kovalevy yksinkertaisesti toimii eri tavalla.Toivon, että erityislapset voisivat kokea olevansa arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat.