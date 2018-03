Mielipide

on hei­kentynyt merkittävästi Irakissa, ja maan jälleenrakennus on vihdoin päässyt käyntiin. Todellinen taistelu Isisiä vastaan saattaa kuitenkin olla vasta alkamassa. Korruptio ja muut ­Isisin nousuun johtaneet ongelmat eivät ole hävinneet minnekään.Kohtalonkysymys on, onko poliitikoilla riittävästi tahtoa rakentaa Irakiin aitoa demokratiaa, jossa valtio palvelee kaikkia irakilaisia kansanryhmään katsomatta. Vain siten Irakissa voi syntyä edellytykset kestävälle rauhalle.Toukokuun parlamenttivaalit ovat ensimmäinen koetinkivi.on Irakin lähihistoriassa vain yksi juonne. Terroristijärjestön levittäytyminen Irakiin oli oire vuosia jatkuneesta huonosta hallinnosta.Vuoden 2003 jälkeen Yhdysvallat hajotti Saddam Husseinin hallinnon, sen mukana myös armeijan ja muut turvallisuuselimet. Keskeiset Saddamin hallinnon johtohenkilöt ja upseeristo syrjäytettiin, eikä heillä ollut pääsyä entisiin tehtäviinsä. Moni näistä ihmisistä päätyi ensin al-Qaidan ja myöhemmin Isisin riveihin.Saddamin jälkeisessä Irakissa valta jaettiin kansanryhmien ja niitä edustavien puolueiden kesken. Asetelma ei ole suosinut yhteistä kansallista etua ajavia kykyjä.Irakin presidentin on aina oltava kurdi, parlamentin puhemiehen sunni ja pääministerin shiia. Usein hallintoon pääsee vain siinä tapauksessa, että on ensin ollut ajamassa oman puolueensa asiaa, edistänyt sitä hyödyttävää korruptiota ja myös itse saanut osansa kakusta. Rahat on siirretty ulkomaisille pankkitileille.ongelmat nousivat karmivalla tavalla pintaan vuonna 2014, kun Isis otti haltuunsa kolmasosan Irakista. Irakin armeija ei ollut taidoiltaan tai moraalisesti valmis sotaan. Komentajat ja yksittäiset sotilaat eivät olleet maan lipulle uskollisia. Moni oli noussut upseeriksi korruption kautta.Nyt Irak tarvitsisi kipeästi uudistuksia, joilla valtion keskeisiä instituu­tioita vahvistetaan. Asteittain olisi päästävä eroon myös kansanryhmien väliseen vallanjakoon perustuvasta järjestelmästä. Nykyinen asetelma suojelee syvään juurtunutta korruptiota.Poliittiset ryhmät keskittyvät ­varjelemaan asemiaan. Päätöksentekoon ei ole mahdollista saada uutta verta nykyisen järjestelmän ulkopuolelta. Näissä oloissa ensimmäisiä uhreja ovat kansalaisten laaja osallistuminen ja läpinäkyvyys. Irak oli viime vuonna maailman 11. korruptoitunein maa.Oikeusjärjestelmän on oltava riippumaton, jotta korruptioon syyllistyneet voidaan tuomita ja byrokra­tiaa asteittain purkaa. Jokaisen ­irakilaisen on tunnettava olevansa samanarvoinen lain edessä. Vakaus vaatii panostusta koulutukseen ja pitkäjänteistä työtä naisten aseman parantamiseksi, jotta Irak voisi vuosien päästä nousta jaloilleen.ei ole helppo, mutta ilmassa on varovaista optimismia. Mielipidekyselyssä irakilaiset ovat ilmaisseet vahvistunutta luottamusta maansa kehityssuuntaan. Turvallisuustilanne on paikoin parantunut.Kansainvälisen tuen turvin on syntymässä ammattimainen armeija, joka on ollut etujoukkona lyömässä Isisiä. Suomen panostus ­irakilaisten sotilaiden koulutukseen on ollut kiitettävä.Nyt Irakin hallitukselta vaaditaan päättäväisyyttä, jotta se saa riisuttua Isisiä vastaan taistelleet ryhmät aseista ja sulautettua ne Irakin ­armeijaan. Tämä olisi tärkeä askel kansallisen yhtenäisyyden luomisessa.irakilaiset vaativat lähivuosina vallanpitäjiltä aiempaa enemmän. Etenkin nuoret, joita on Irakin väestöstä valtaosa, ovat aktivoituneet.Vuodesta 2015 alkaen Irakissa on pidetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan perustavanlaatuisia muutoksia Irakin politiikkaan. Mielenosoittajien hampaissa ovat muun muassa korruptio ja heikot peruspalvelut.Protesteihin on osallistunut ­irakilaisia yli yhteiskunnan perinteisten jakolinjojen. Tämä luo päättäjille painetta rakentaa politiikkaa, joka palvelisi kaikkien yhteistä etua.Kansan luottamus poliitikkojen uudistustahtoon mitataan toukokuun parlamenttivaaleissa. Toivoa sopii, että uudistustahto todella ­tulee näkyviin. Muuten on vain ajan kysymys, milloin uudet pimeyden voimat astuvat esiin.