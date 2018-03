Mielipide

Identiteettini varastamisesta tuli suuri riesa – tietojen korjaaminen on ollut uskomattoman vaikeaa

Helsingin

käräjäoikeus toimitti minulle tiedoksi tuhansien eurojen velkomuksen. Perintätoimisto oli siirtänyt asian oikeudelle, koska se ei ollut tavoittanut yhtiötä, joka oli vastuussa velasta.Käräjäoikeus oli selvittänyt kaupparekisteritiedoista, että minut oli merkitty yhtiön hallituksen varajäseneksi. Kaikki henkilötietoni olivat oikeita. Käräjäoikeus löysi osoitteeni ja toimitti velkomustiedon minulle. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi oli merkitty Venäjän kansalainen, jonka osoitteena oli Poste restante.Koska minulla ei ole mitään tekemistä yhtiön kanssa, ryhdyin selvittämään asiaa. Hain velkomuspaperit käräjäoikeudesta. Totesin, etten tiedä yh­tiöstä mitään. Vastaus oli: ”Teidän pitää todistaa se. Hankkikaa asianajaja.”Soitin perintätoimistoon useita kertoja. Aina oli eri ihminen vastaamassa. Neuvo oli: ”No, voitte tehdä rikosilmoituksen.”Tein Helsingin poliisille rikosilmoituksen identiteettivarkaudesta. Saman tien vein kirjallisen vastineen käräjäoikeuteen.Soitin Patentti- ja rekisterihallitukseen ja keskustelin useiden henkilöiden kanssa. Minun piti tehdä netissä rekisteröintikielto, jotta nimeäni ei voitaisi käyttää väärin. Minua neuvottiin myös poistamaan nimeni kyseisen yhtiön tiedoista menemällä tiettyyn verkko-osoitteeseen. Opettelin asiaa muutaman päivän.Sivuilla törmäsin siihen, että minun oli ruksattava kohta: ”Ilmoitan, että tehtävä päättyy” tai kohta ”Poista valitut jäsenet”. En voinut ruksata, koska minulla ei ole ollut mitään tehtävää tai valittua jäsenyyttä.Minut ohjattiin lakimiehen puheille. Lakimies katsoi, että olen oikeassa, ja virallinen kaupparekisterin pitäjä on velvollinen tekemään oikaisun. Ruksaamalla mainitut kohdat olisin myöntänyt olleeni huijariyhtiön kanssa tekemisissä.Olen eläkeläinen, mutta minulla on professorin koulutus ja tietokone. Selvityksiin on mennyt pari viikkoa. Se on vaatinut asioimista puhelimitse, sähköpostitse ja käymällä paikan päällä. Olen asioinut niin puhelinneuvojien, haastemiesten, poliisin kuin lakimiehenkin kanssa.Luuletteko hyvät kansalaiset, että kyberturvallisuus on jotain leikkisotaa digiavaruudessa? Ei, ongelmat ovat tässä ja nyt: älypuhelimessa, läppärissä ja työpöydän tietokoneessa. Mitä vain voi tapahtua kyberavaruudessa. Jos olet iäkäs, lonkkavaivainen, kätesi vapisevat eikä näkösi ole kunnossa, miten olisit selvinnyt kuvaamastani prosessista?