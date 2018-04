Mielipide

Aktiivimalli kohtelee kaltoin iäkkäitä työttömiä – ja siihen liittyy tekopyhiä kuvitelmia

Lienee

yleisesti tunnustettua, että vuoden alusta voimaan tullut niin sanottu aktiivimalli on harvinaisen sekava ja kyseenalainen työllisyydenhoitokeino, joten en kommentoi nyt mallin yleisiä heikkouksia. Sen sijaan haluan tuoda esiin yhden vähemmän keskustellun vaikutuksen, jonka me yli 60-vuotiaat työttömät kohtaamme.Aktiivimallin hurskas tavoite on työ- ja kurssivelvoitteella saada työttömät kohtaamaan työnantajia tai löytämään uusia työmahdollisuuksia koulutuksen kautta. On kuitenkin tekopyhää kuvitella, että lähellä eläkeikää olevat työttömät enää motivoituisivat uuden ammatin opiskelemisesta tai että he tarvitsisivat työelämään ”opettamista” – etenkään, jos he ovat pitkän uran tehneitä konkareita, joille taidoista ja kokemuksesta huolimatta on lähes mahdotonta ikänsä vuoksi löytää töitä.Yli 60-vuotiaat eivät myöskään aktivoidu (motivoidu) 18 tunnin työkeikoilla. Keikkoja on yleensä harvoin tarjolla niiltä aloilta, joissa oma ammattitaito on hankittu, eikä uutta ammattia ole lyhyeksi jäävän uuden uran takia järkevää enää opiskella. Olen myös ymmärtänyt, etteivät työnantajatkaan ole järin innostuneita meistä 18 tunnin keikkojen jahtaajista. Niilläkin rajallisilla markkinoilla nuoremmilla lienee taas kerran paremmat mahdollisuudet – se on aivan oikein jäljellä oleva työura ja mahdollinen hyöty huomioon ottaen.Olen itse liki 62-vuotias, ja olin 37 vuotta yhtäjaksoisesti työelämässä. Pari vuotta sitten minut irtisanottiin yt-neuvottelujen seurauksena. Alin mahdollinen eläkeikäni on 63,5 vuotta. En ole hakemisesta huolimatta saanut oman alan työtä.Nyt sitten ilmeisesti on tyytyminen 4,65 prosentin työttömyyspäivärahan leikkaukseen, sillä en millään saa motivoitua itseäni minulle täysin hyödyttömien kurssien käyntiin muodon vuoksi. Rehellisyyden nimissä en edes halua minulle vieraalle alalle tutustumaan ja mahdollisesti työllistymään noin vuodeksi.