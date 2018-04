Mielipide

ja tuhoaminen ovat verraten halpaa toimintaa. Sen sijaan myönteisen vaikutus­vallan sekä hyvän yhteiskunnan rakentaminen on kallista ja pitkä­jänteistä puuhaa.Tämän hahmottaminen on käynyt aiempaa vaikeammaksi, kun olemme siirtyneet uhon ja sumuttamisen aikakaudelle. Tällaisessa maailmassa Euroopan unionin kaltaisella vakaalla ja sääntöpohjaisella toimijalla on hankalaa.Ääriesimerkkinä toimivat syksyn 2001 terrori-iskut Yhdysvaltoihin. Al-Qaida-terroristiverkoston arvioidaan käyttäneen noin 400 000 euroa iskuihin, jotka saivat maailman ainoan supervallan muutamaksi vuodeksi tolaltaan. Näin siitä huolimatta, että al-Qaidan pää­vihollinen Yhdysvallat käyttää sotilasmenoihinsa noin 500 miljardia euroa vuosittain.on esimerkki siitä, miten valtiollinen toimija voi verraten pienillä panoksilla luoda vaikutelman jonkinlaisesta pysyvästä kaaoksesta. Venäjän arvioidaan käyttävän vuosittain noin miljardi euroa valeuutisten ja disinformaation levittämiseen. Toiminta saattoi edesauttaa sitä, että Donald Trump valittiin presidentiksi ja että Britannia on lähtemässä EU:sta.Miljardi on paljon rahaa, mutta ei silloin, jos sillä yritettäisiin rakentaa Venäjälle hyvä terveydenhuolto. Vertailun vuoksi: Suomen terveydenhuolto­kulut ovat vuosittain 15 miljardia euroa.Venäjä on onnistunut luomaan aggressiollaan ja tihutyöllään vaikutelman siitä, että se on palannut jonkinlaiseksi supervallaksi. Helposti unohtuu, että Venäjän bruttokansantuote on alle kymmenesosa verrattuna EU-alueen lukuihin.on toisella puolella Atlanttia valanut joihinkin amerikkalaisiin uskoa siihen, että hän pelastaa työpaikkoja lyömällä esimerkiksi EU:ta alumiini- ja terästulleilla. Nämä tullit koskettavat vain noin 1,5:tä prosenttia osapuolten välisestä kaupasta ja johtaisivat vasta­toimiin.Turkin yksinvaltias Recep Tayyip ­Erdoğan puolestaan leikitteli taannoin ajatuksella, ettei Turkkia enää kiinnosta EU-jäsenyys. Maalla kun on mistä valita kumppaneita, kuten Kiina. Sumuverhon takaa näkyy kauppatilasto: Turkin kauppa EU-maiden kanssa on yli viisinkertaista Kiinan-kauppaan verrattuna.Ihmisiä kiinnostaa ensisijaisesti kaksi asiaa, mitä tulee yhteiskunnan tarjoamiin palveluksiin: fyysinen ja taloudellinen turvallisuus. Näihin EU:ssa kannattaa jatkossakin keskittyä.