Mielipide

Tuskin mikään laki on tuottanut maailmaan yhtä paljon kurjuutta kuin USA:n tullimuurit 1930-luvulla, nyt on Tr

”Kauppa­sota

Historian

Tämän jälkeen

Näistä

Toisen maailmansodan

on hyvä asia, ja se on helppo voittaa”, twiittasi Yhdysvaltojen reh­vakas presidentti Donald Trump äskettäin. Hänen hallinnostaan poistuivat ulkoministeri Rex Tillerson ja talouspoliittinen neuvonantaja Gary Cohn, joilla oli tiettävästi toisenlainen käsitys kauppasodan siunauksellisuudesta.Trumpia on jo pitkään korventanut se, että Yhdysvaltojen kauppa Kiinan kanssa on alijäämäistä. Erityisenä silmätikkuna on ollut teräksen tuonti – lupasihan Trump jo vaalikiertueellaan palauttaa teräs­teollisuuden työpaikat Yhdysvaltoihin. Toisena erityisen kiukun kohteena presidentillä on ollut autojen tuonti Saksasta eli siis EU-alueelta, jolla on yhteinen kauppapolitiikka.Vaikka Yhdysvallat mielletään usein vapaakaupan lipunkantajaksi, maa on ollut Trumpin edeltäjienkin aikana hanakka rajoittamaan tuontia hallinnollisin päätöksin. Tä­mä pätee niin Ronald Reaganiin, George W. Bushiin kuin Barack Obamaankin. Kohteena on silloinkin ollut erityisesti teräksen tuonti. Kauppasotiin ei ole kuitenkaan jouduttu.rajuin yritys rajoittaa tuontia ja suojata näin oman maan tuotantoa on peräisin 1930-luvulta. Vuoden 1929 pörssiromahduksesta alkanut konkurssiaalto ja suurtyöttömyys johtivat yhteen talouspolitiikan historian pahimmista ja eniten tutkituista virheistä.Yhdysvalloissa senaattori Reed Smoot ja edustajainhuoneen jäsen Willis Hawley tekivät aloitteen korkeiden tullien säätämiseksi yli 900 tavaratyypille. Esitys herätti ankaraa vastarintaa. Yli tuhat johtavaa ekonomistia laati vastalausekirjelmän, jossa esitetyt arviot osoittautuivat aikanaan hämmästyttävän oikeiksi.Kova vastustus ei auttanut. Presidentti Herbert Hoover, joka oli ensin jyrkästi tuominnut lakialoitteen, hyväksyi sen ­lopulta.maailmantaloudessa alkoi katastrofaalinen kehitys. Maa toisensa jälkeen rakensi omat tullimuurinsa, maailmankauppa tyrehtyi, työttömyys kasvoi, lama syveni ja piteni. Yhdysvaltojen ulkomaankauppa supistui 60 prosenttia. Pienen elpymisvaiheen jälkeen maailmantalous näytti vajoavan uudelleen, kunnes toinen maailmansota syttyi.Tuskin mikään muu yksittäinen laki on koskaan tuottanut maailmaan yhtä paljon kurjuutta ja kärsimystä. Tässäkin kauppasodassa oli vain häviäjiä.ja muista kokemuksista huo­limatta pyrkimys suojata omaa tuotantoa tullein tai muin hallinnollisin keinoin tulee helposti päättäjien mieleen, jos kauppatase on alijäämäinen ja tuotanto on vaikeuksissa.Suomen vaihtotaseen alijäämä nousi 1970-luvun alkuvuosina löysän rahapolitiikan seurauksena suureksi. Kun talouspolitiikkaa ei kyetty kiristämään, jouduttiin pohtimaan muita keinoja. Niinpä valtiovarainministeriössä laadittiin salainen muistio niin sanotuista ei-tarifäärisistä kaupan esteistä, joiden tarkoituksena oli suosia kotimaista tuotantoa ulkomaisen tuotannon kustannuksella. Sinällään kekseliäs paperi unohdettiin – viisaasti kyllä.Taloustieteilijöiden joukossa ei juuri ole vapaakaupan vastustajia. Jo David Ricardo (1772–1823) osoitti suhteellisen edun teoriallaan vapaakaupan olevan kiistattomasti edullista kummallekin kaupan osapuolena olevalle valtiolle. Merkanti­lismi ja protektionismi saivat näin opillisen kuoliniskun.jälkeen maailmaa pantiin uuteen uskoon pitkälti Yhdysvaltojen johdolla. YK alajärjestöineen ja Nato ovat näkyvimpiä esimerkkejä. Myös kansainväliselle kaupalle alettiin luoda pelisääntöjä Gattin (General Agreement on Tariffs and Trade) puitteissa. Työtä on jatkanut WTO (World Trade Organisation). On käynyt selväksi, ettei Trump paljon arvosta näitä eikä monia muitakaan maansa sitoumuksia.Trump syyttää Kiinaa paitsi halpatuonnista myös esimerkiksi teollis­oikeuksien varastamisesta. Näillä tarkoitetaan keksintöjen, mallien, kaupallisten nimien ja tunnusten suojaa. Tässä hän lienee oikeilla jäljillä. Amerikkalaisia hermostuttaa myös Kiinan julkilausuttu pyrkimys nousta maailman kärkeen monella huipputeknologian alalla.Kiina tuntuu suhtautuvan rauhallisesti Trumpin sodanjulistukseen. Se katsoo kauemmaksi ja tähtää maailman johtavan valtion asemaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan kilpailu maailman ykkösvaltion paikasta lieneekin lähivuosikymmeninä maailmanpolitiikan ykköskysymys.