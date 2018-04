Mielipide

Romanien joukkotuhoa on vaikea unohtaa, jos sitä ei ole edes muistanut

kohdalla tasku­kalenterissa on valmiiksi painettuna Suoman nimipäivän ja kirkkopyhän nimen lisäksi pieni teksti: ”Romanien k.p.”.Kyse on romanien kansallis­päivästä. Se pääsi kalenteriin lopulta neljä vuotta sitten. Ensimmäinen ehdotus oli tehty Helsingin yliopiston almanakka­toimistolle vuosituhannen alussa.Kalenterin pari sanaa voivat olla merkki siitä, että noin kymmenentuhannen ihmisen vähemmistön asema Suomessa on parantunut – pienin askelin.Vuosisatojen ajan ruokitun vasta­vuoroisen epäluulon kierteen katkaiseminen on kuitenkin hidasta. Hyviä merkkejä näkyy siellä täällä kouluissa, asuntomarkkinoilla ja työelämässä.romaniasioissa ei kuitenkaan rajoitu vain Suomeen. Havahtuminen romanien kohtaloihin toisen maailmansodan aikana on tuore ilmiö.Juutalaisten joukkotuhon mittakaavan paljastuminen toisen maailmansodan päättyessä oli järkytys monille eurooppalaisille. Sivistyksen ja kulttuurin maanosassa olivat päässeet valtaan voimat, jotka halusivat tuhota kokonaisen kansanryhmän.Sodanjälkeisinä vuosikymmeninä juutalaisten kohtaloa on käyty läpi taiteen ja tieteen keinoin. Läpikäynnistä on saatu Nobelin palkintoja ja Oscar-patsaita. Saksan televisiossa dokumentit natsien hirmutöistä ovat pysyvää aineistoa., että juutalaisten vainoa ei unohdeta, jotta se ei pääse toistumaan. Juutalaiset eivät kuitenkaan olleet ainoa natsien vihan kohteiksi joutunut kansanryhmä.Saksa liittolaisineen surmasi miljoonia juutalaisia mutta myös valtavasti romaneja. Tarkkaa arviota ei ole vieläkään.Kun aihe lopulta nousi keskusteluun Länsi-Saksassa 1980-luvun alussa, arviot kertoivat noin puolesta miljoonasta ihmisestä. Todellinen luku saattaa olla huomattavasti suurempikin.Suomen romanit säästyivät natseilta. Suomessa voi kuitenkin nähdä pienessä mittakaavassa sen, miksi yksi kansanmurha Euroopassa unohtui vuosikymmeniksi. Romanit ovat olleet kaikissa maissa syrjäytynyt ja syrjitty vähemmistö. Valtaväestö on unohtanut ja kääntänyt katseen toisaalle.Siksi romanien joukkotuho ei ole ­herättänyt samanlaista kollektiivista eurooppalaista syyllisyyden pohdintaa kuin juutalaisten kohtalo.On vaikea unohtaa sellaista, jota ei ole koskaan oikein kunnolla edes muistanut.