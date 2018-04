Mielipide

Verotuksen tiekartan on luotava vakautta

Veropolitiikalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähtölaukaus

Suurin

Palkkaverotuksen

tulee edellyttää jatkuvuutta, koska yritykset arvioivat muun muassa investointiensa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.Lähihistoriasta löytyy valitettavan paljon esimerkkejä Suomen poukkoilevasta veropolitiikasta. Toivottavasti parempaa on luvassa.Hallitus päätti syksyn budjetti­riihessä käynnistää verotuksen rakennemuutoksen pitkän aikavälin suunnitelman, jonka pitäisi valmistua syksyllä 2019. Tämän ”verotuksen tiekartan” on tarkoitus olla voimassa yli vaalikausien. Valmistelun pitäisikin tapahtua parlamentaarisesti myös oppositiota kuunnellen.Verotuksen tiekartan hanke­suunnitelmassa todetaan, että vero­järjestelmään kohdistuu muutos­paineita. Digitaalisen talouden räjähdysmäinen kasvu, jakamistalous, työn tekemisen uudet tavat ja kansainvälisen verotuksen trendit haastavat myös Suomen verojärjestelmää.Suomessa yhteisöverotusta alennettiin 24,5 prosentista 20 pro­senttiin vuonna 2014. Tämä vero­prosentti on toistaiseksi Pohjois­maiden matalin ja alempi kuin EU- ja OECD-maiden keskiarvo. Olemme kuitenkin viime aikoina menettäneet kilpailuetuamme.verokilpailun kiihtymiselle ammuttiin Yhdysvalloissa, kun presidentti Donald Trumpin ajamaan verouudistukseen sisällytettiin yritysveron alentaminen 35 prosentista 21 prosenttiin. Britan­nian hallitus on jo sitoutunut siihen, että yh­teisö­verokanta alenee 17 prosenttiin vuonna 2020. Saksa ja Ranska seurannevat perässä.Korkeaan työllisyyteen tähtäävä talouspolitiikka edellyttää, että maa on houkutteleva investointikohde. Kansainvälisten yritysten näkökulmasta yrityksen vero on kustannus muiden joukossa. Verorasitus voi osaltaan vähentää etabloitumista ja investointeja korkeiden verokustannusten maihin.Suomi on pieni avotalous, jonka yhteisöverokannan tulee vastedeskin olla runsaasti alle EU-maiden keskiarvon. Verotuksen kehittämisen suuntaviivoihin tulee sisällyttää selkeä viesti seuraaville hallituksille. Yritysverotuksen kansainvälinen kilpailukyky on turvattava.Kansainvälistä verokilpailuympäristöä muuttavat jatkossakin OECD:n ja EU:n toimenpiteet, joilla pyritään hillitsemään aggressiivista verosuunnittelua, yhtenäistämään ja laajentamaan yritysverotuksen veropohjia sekä ratkaisemaan laajentuvan digitalouden verotusongelmia. Ratkaisut tulee löytää kansainvälisen yhteistyön avulla EU:ssa ja OECD:ssä. Kotikutoisia ratkaisuja pitää välttää.uudistuspaine kohdistuu työn verotukseen. Suomen tulo­verotusta on viime vuosina kevennetty matalimmilla tulotasoilla. Korkeammilla tulotasoilla verotusta on kiristetty marginaaliveroasteita nostamalla. Noin 50 000 euroa vuodessa ansaitsevilla ylitöistä maksettava vero nousee yli 50 prosentin.Korkeasti koulutettu työvoima on Suomen kaltaiselle pienelle vienti­taloudelle avaintekijä. OECD:n selvitysten mukaan koulutustason paraneminen lisää osaltaan talous­kasvua. Koulutetusta työvoimasta kilpaillaan kansainvälisillä työmarkkinoilla: yhä useampi suomalainen koulutettu aikuinen on valmis luomaan työuransa Suomen ulkopuolella.Suomen menestyksen arvioidaan perustuvan tulevaisuudessa huippuosaamiseen kaikissa ammateissa. Onkin ristiriitaista, että juuri kaikkein tärkeintä tuotannontekijää, osaamista, rasitetaan poikkeuksellisen ankaralla verotuksella.merkittävä alentaminen on vihdoin aloitettava. Työn verotuksen keventäminen lisäisi ostovoimaa, edistäisi maltillisia palkkaratkaisuja, lieventäisi kannustinloukkuja sekä edistäisi työllisyyttä ja talouskasvua.Kasvua edistävä veropolitiikka edellyttää pääomatulojen verotuksen uudistamista. Kansainvälisessä vertailussa pääomatulojen verotus – 30 prosenttia ja peräti 34 prosenttia 30 000 euroa ylittävältä osalta – on varsin korkea. Tavoitteena tulisi ­olla, että eri pääomatulolajeja verotettaisiin yhtenäisesti enintään 30 prosentin verokannalla. Kotitalouksia voitaisiin kannustaa osakesäästämiseen kansainvälisten esimerkkien mukaisilla sijoitussäästötileillä.Suomi ei saa tuhrata talous­kasvuaan epäonnistuneeseen verotukseen. Verotuksen pitää kannustaa yritystoimintaan, investointeihin ja työhön.