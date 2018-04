Mielipide

Työväenliikkeen parhaat päivät taisivat mennä jo

Viime viikolla Viime viikolla

Työmarkkinajärjestöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1970- ja 1980-luku

Entä nyt?

Viime viikonvaihteen

julkaistiin SAK:n historian neljäs osa, Laatua ja vapaa-aikaa – Tulopolitiikan aika II. Sen on kirjoittanut SAK:n erikois­tutkija Tapio Bergholm, kuten tutkimuksen aiemmatkin osat. Kirja käsittelee SAK:n histo­riaa vuodesta 1977 vuoteen 1990. Kuten kirjan otsikko kertoo, ajan­jakso oli tulo­politiikan – siis tulo­poliittisten kokonaisratkaisujen eli tupojen – kulta-aikaa.Siihen aikaan valtiokin oli mukana tekemässä tulopolitiikkaa – jos ei muuten niin lupaamalla investoin­teja ja veronkevennyksiä. Jopa maa- ja metsätaloustuottajien MTK oli kytketty tulopolitiikkaan.Esimerkiksi vuosien 1984–1986 tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa, niin sanotussa Pekkas-kakkosessa, sovittiin paitsi palkoista myös työajan lyhennyksestä (Pekkas-päi­vistä tai Pekkas-vapaista), ansio­sidonnaisesta työttömyysturvasta, päivähoitopaikkojen lisäyksestä ja jopa arava-asuntojen tuotantomääristä.olivat silloin merkittäviä yhteis­kunnallisia vaikuttajia, jotka osal­listuivat kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan – paitsi ehkä ulkopolitiikkaan.Teoksessa käsitelty ajanjakso oli SAK:n jäsenmäärän ja sen seurauksena vaikutusvallan kasvun aikaa. Miljoonan jäsenen raja ylittyi 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.Palkansaajakeskusjärjestöjen on tosin kautta aikain epäilty suurennelleen jäsenmääriään.Teoksen käsittelemänä aikana SAK:n keskeisin tavoite oli täystyöl­lisyys. Vieläkään sitä ei ole aivan saavutettu. Täystyöllisyyteen olisi SAK:n silloisen kannan mukaan päästy työaikaa lyhentämällä. Pari vuotta sitten solmitulla kilpailukykysopimuksella työ­aikaa päinvastoin lisättiin.Täystyöllisyydestä näillä työttömyysluvuilla kukaan tuskin edes haaveilee. Työttömyyden kova ydin sulaa vain kortistoja siivoamalla.olivat myös ­poliittisesti aktiivista, jopa ylipolitisoitunutta aikaa.Hyvinvointivaltiota rakennettiin lähes Neuvostoliiton propagandafilmien innolla. Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja muut yhteiskuntatieteet ohjasivat Suomen kehitystä.Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat valtasivat 1970-luvun puolivälistä lähtien kaikki auki tulevat paikat sekä politiikassa että virka­koneistossa. Sdp:n jäsenkirja oli kovaa valuuttaa tutkijaksi tai virkamiesuralle pyrkivälle. Vasta aivan viime vuosina suuret ikäluokat ovat alkaneet korvautua seuraavilla sukupolvilla.Voi hyvin kuvitella, millä mielellä kirjanjulkistustilaisuudessa mukana olleet SAK:n veteraanit Lauri Ihalainen ja Kirsti Palanko-Laaka ovat seuranneet kuluneen talven liittokohtaisia palkkaneuvotteluja.Kulunut talvi oli ensimmäinen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto oli näillä näkymin pysyvästi irtaantunut keskitetyistä, työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimista sopimuksista.Liittokierroksia on toki ollut aiemminkin, mutta viime vuosikymmeninä ne ovat sittenkin olleet poikkeuksia. Keskitetty on ollut normaalitila.Keskitettyjä ratkaisuja ei enää tehdä, mikäli se EK:sta riippuu – ja riippuuhan se.Sen paremmin ei mene poliittisella työväenliikkeelläkään.Sdp kilpailee kyllä mielipidemittausten kärkipaikasta kokoomuksen kanssa, mutta se taitaa pääasiassa johtua hallituksen epäsuositusta työttömyysturvan aktiivimallista.Kelan on määrä kertoa tänään torstaina, moniko työtön on ollut riittävän aktiivinen ja monenko peruspäivärahaa tai työmarkkina­tukea leikataan. Ennakkoarvioiden mukaan aktiivisuusehdon on täyttänyt noin puolet työttömistä.tienoilla julkaistiin kaksi kyselyä, jotka ennustavat poliittiselle työväenliikkeelle synkkää tulevaisuutta. Toisen teetti Eurooppanuoret, toinen kuului Ylen teettämän gallupin tausta-aineistoon. Kummassakin toteuttajana oli Taloustutkimus.Tuloksetkin olivat sikäli yhtenäiset, että nuorten aikuisten keskuudessa vihreät on suosituin puolue ja kokoomus kakkosena. Sdp:n kannatus on vasta viidenneksi suurin.Kuinka moni valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden opiskelija ottaisi tänään minkä tahansa puolueen jäsenkirjan vain virkauraansa edistääkseen?Ei tarvitse vastata. En halua pettyä.