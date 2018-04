Mielipide

Poliisikoulun penkit tyhjinä ja huutava pula peruskoulunopettajista – Ruotsi on varoittava esimerkki yhteiskun

Hakuaika

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Palkka

Suomen luokan­opettaja­koulutuksiin on juuri päättynyt. Pääsykokeet ovat edessä.Kuten ennenkin, kilpailu tulee olemaan kovaa. Esimerkiksi Helsingissä hakijoita oli viime vuonna yli kymmenen yhtä paikkaa kohti. Olkaamme siitä ­ylpeitä.Toisin on länsinaapurissa. Ruotsissa moniin peruskoulunopettajan koulutusohjelmiin oli vuonna 2016 hakijoita vain hieman enemmän kuin oli paikkoja. Lähes kaikki otettiin sisään.Ero kertoo ammatin yleisestä arvostuksesta. Omassa lukiossani opettajan ura oli vähintäänkin varteenotettava vaihtoehto monille parhaista oppilaista.Ruotsissa asia ei näytä olleen näin enää pitkään aikaan. Koulutukseen otettavista joka neljäs jättää leikin kesken. Valmistuneita taas hakeutuu muille aloille, varsinkin miehiä. Jo nyt yli puolet uusista työhön otettavista opettajista on Ruotsissa epäpäteviä. Vuonna 2035 Ruotsista puuttuu tilastokeskuksen tuoreen arvion mukaan 79 000 opettajaa.Ruotsilla menee taloudellisesti todella hyvin. Spotify listautui tiistaina pörssiin ja nousi arvoltaan samaan luokkaan toisen ruotsalaisen menestysyhtiön H&M:n kanssa. Tulevaisuuden spotifyita ei kuitenkaan synnytetä ilman toimivaa koulua. Eikä ilman sitä voida myöskään onnistua kymmenientuhansien uusien maahanmuuttajien kotouttamisessa.toinen yhteiskunnan perusrakenteita kannatteleva ammattikunta on Ruotsissa kriisissä. Yli puolet nuorista poliiseista pohtii ammatinvaihtoa. Esimerkiksi turva-alalla moni saa paremmat työajat ja suuremman palkan.Samalla poliisikoulun penkkejä ammottaa tyhjinä kymmenittäin. Hakijoita riittää, mutta liian harva heistä täyttää minimivaatimukset.Nyt vaalien alla puolue jos toinenkin haluaisi palkata lisää poliiseja. Kysymys kuuluu, että mistä. Eikä määrä aina korvaa laatua. Suomessa poliisin nauttima luottamus on korkea, vaikka poliiseja on kansalaista kohden selvästi vähemmän kuin Ruotsissa.on yksi keino viestiä yhteiskunnan arvostuksesta, mutta ei ainoa. Ruotsin opettajat kaipaavat työtaakan realistista arviointia, apua paperitöihin sekä Suomen tapaan hyvin ohjattua harjoittelua opettajankoulutukseen. Poliisit ovat vaatineet asianmukaisia varusteita ja parempaa jatkokoulutusta.Jos Ruotsin kokemuksista voi jotakin oppia, niin ainakin sen, että hakijalukuja kannattaa pitää silmällä vastedeskin.