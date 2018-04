Mielipide

Lapsemme kyllä oppisi, jos hän saisi riittävästi tukea – pienryhmä oli väärä ratkaisu älykkäälle mutta vilkkaa

on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö adhd. Hänen oirekuvaansa kuuluu ylivilkkaus, impulsiivisuus ja tarkkaamattomuus. Koulussa haasteita aiheuttaa tarkkaamattomuus.Opetuksessa on vaikea pysyä mukana, kun aivot tarjoilevat jatkuvalla syötöllä muuta aja­teltavaa. Olemme hakeneet lapsellemme avustajaa, jonka tärkein tehtävä olisi pitää huolta siitä, että tarkkaavuus palautuu takaisin varsinaiseen tehtävään. Olemmekin verranneet avustajaa kuulokojeeseen: avustaja esimerkiksi toistaisi annetut ohjeet, ­joita lapsemme ei tarkkaa­mattomuutensa vuoksi ”kuule” eikä siksi pysy opetuksessa mukana.on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan ehkäistä syrjäytymistä. Kun adhd on ­perinnöllinen, samat haasteet kulkevat sukupolvelta toiselle. Vanhempien kyky tukea kouluvaikeuksissa olevaa lastaan on näin rajallinen.Adhd:n tiedetään hankaloittavan kouluttautumista ja opinnoista suoriutumista, mutta se ei vaikuta älykkyyteen. Tarvittaisiin siis yksilöllistä tukea.verrattuna adhd-piirteisillä ihmisillä on jopa kaksin- tai kolminkertainen riski päihdehäiriön ke­hittymiselle. Päihdehäiriöisillä riski rikosten tekemiseen kasvaa. Yhteiskunnalla on varaa maksaa päihderiippuvuuden ja vankeinhoidon kuluja, mutta rahaa ongelmien ennaltaehkäisyyn ei ole. Vangeista jopa kolmasosalla arvioidaan olevan adhd.Hoitava lääkäri sekä lapsemme opettaja ovat yhtä mieltä ­siitä, että lapsemme tarvitsisi joko oman tai edes luokka- avustajan. Kunnallamme ei ­kuitenkaan ole rahaa avustajaan. ­Koulussamme on muutamia avustajia, mutta heitä käytetään muun muassa sairastuneiden opettajien sijaisina.Vaihtoehdoksi avustajan saamiselle lapsellemme tarjottiin siirtymistä pienryhmään. Näin tapahtui. Erityisopettajan mukaan lapsemme on ryhmän priimus. Myös hänen itsetuntonsa on kasvanut hurjasti.itsetunto on tärkeä asia. Olemmeko siis tyytyväisiä?­Emme. Oppiaineilla on muitakin nimiä kuin itsetunto, kuten matematiikka ja englanti.Pienryhmässä läksyjä ja kokeita ei juuri ole, koska kaikki oppilaat eivät pysty niitä tekemään. Englannin kirjasta suuri osa on käsittelemättä, ja mate­matiikassa opetussuunnitelmaan kuuluvista kokonaisuuksista osa jää opettamatta, koska edistyminen ryhmässä on hidasta.kykenee kyllä oppimaan, jos hän saisi siihen riittävästi tukea, joten tarvetta oppimäärän vähentämiselle ei ole. Emme tienneet pienryhmän tarkoittavan, että oppimääriä karsitaan ryhmän tarpeiden mukaan. Ymmärsimme sen tarkoittavan yksilöllistä tukea.Olemme siis joutuneet valitsemaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja hyvän itsetunnon välillä. Sitten kun lapsemme hakee jatko-opin­toihin, voimme todeta, että hänellä on hyvä itsetunto. Toi­vottavasti se kelpaa myös oppilaitoksille.Lainmukainen oikeus oppimiseen ei lapsemme kohdalla peruskoulussa toteudu.