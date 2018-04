Mielipide

Donald Trumpin hallinnon päätökset uusien tullien ja muiden kaupan esteiden asettamisesta erityisesti Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille on saanut paljon kansainvälistä huomiota. Rahoitusmarkkinoilla päätösten kielteiset vaikutukset ovat olleet huomattavia. Trumpin toimia on kritisoitu laajalti, sillä vapaakauppa ­lisää tuottavuutta ja siten hyvin­vointia.Tähän mennessä Trumpin määräämät toimet ovat kuitenkin olleet kaukana hänen vaalikampanja­puheistaan, joissa väläyteltiin jopa 45 prosentin tulleja kaikelle Kiinasta tulevalle tuonnille. Tämä olisi heikentänyt yhdysvaltalaisten kuluttajien ostovoimaa huomattavasti enemmän kuin tähänastiset päätökset. Niinpä Trump voi saada nyt ­tekemälleen ratkaisulle tukea myös vapaakaupan vankoilta tukijoita.tulevan toiminnan logiikkaa on vaikea arvioida, mutta ­tähänastiset toimet osuvat Yhdysvaltojen ja Kiinan taloussuhteiden ­aitoon ongelmakohtaan.Kahden jättiläisen kiistoihin ei ole löydettävissä helppoa ratkaisua. Pikemminkin kiistassa on piirteitä, jotka voivat kiristää tilannetta entisestään.Yhdysvaltojen talouspolitiikka on nyt hyvin voimakkaasti elvyttävää, ja se on omiaan lisäämään maan kauppa-alijäämää entisestään. Tämä taas antaa pontta populistiselle vapaakaupan vastustamiselle.Robottien ja tekoälyn odotetaan vahvistavan työmarkkinoilla ja erityisesti tulonjaossa muutoksia, joista keskiluokka kärsii. Keskiluokan heikko tulokehitys on jo nyt lisännyt protektionismin suosiota, ja ­tämä kehitys saattaa yhä vahvistua.Kiinan nopea nousu lisää kilpailua jatkuvasti kehittyvillä teknisillä aloilla. Vaikka kilpailu ja teknologian kehitys vievät maailmantaloutta eteenpäin, pelisääntöjen täytyy olla kaikille maille tasapuoliset.Nyt Kiinan nousun tukena on keskusjohtoinen kasvumalli, jossa julkisen sektorin rooli korostuu. Vallan keskittämisestä presidentti Xi Jinpingille voi päätellä, että monilla strategisilla aloilla julkisesti omistetuista yh­tiöistä pyritään tekemään myös kansainvälisillä markkinoilla entistä vahvempia toimijoita.Tämä valtion suunnittelema ja ohjaama kiinalaistuotteiden ja -tuotemerkkien maailmanvalloitus antaa kiinalaisyrityksille monin tavoin erilaiset lähtökohdat kuin länsi­maisille kilpailijoille. Lisäksi ulkomaiset yritykset raportoivat, että niitä kohdellaan yhä useammin kaltoin Kiinan markkinoilla.Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyviin suhteisiin haetaan ratkaisua, on erotettava härkäset kärpäsistä.Vaikka Trump pyrkii tuontitulleilla ja jyrkillä kommenteillaan maksimoimaan julkisuushyödyn Yhdysvalloissa, päätösten suorat vaiku­tukset eivät ole kovin suuria. Yhdysvallat on tuontitullien voimaan tultuakin yksi maailman aktiivisimmista kauppapolitiikan toimijoista.Kiistat koskevat muutakin kuin ­tavarakauppaa. Itse asiassa näyttää siltä, että Trump taistelee tulleilla pikemminkin kiinalaista tekno­logiaa kuin halpatuontia vastaan. Näin hän vastaa kritiikkiin, jonka mukaan yhdysvaltalainen kuluttaja olisi tuontitullien suurin kärsijä.Houkutus protektionistisiin ratkaisuihin koskee yhä enemmän myös investointeja ja palvelukauppaa. ­Euroopassa ja Yhdysvalloissa suhtaudutaan koko ajan epäluuloisemmin ulkomaalaisten tekemiin yritysostoihin, ja yksi syy tähän ovat kiinalaiset investoinnit. Huoli im­materiaalioikeuksista ja strategisesti tärkeän teknologian vuodoista kasvaa jatkuvasti.On myös Suomen etujen mukaista, että kaupan esteiden haitallinen kierre saadaan pysäytettyä ajoissa. Protektionismi on maailmanlaajuisesti talouskasvun ja tuottavuuskehityksen kannalta haitallista, mutta pienet taloudet kärsisivät kauppamuurien noususta suhteessa eniten. Suomalaiset vientiyritykset toimivat globaaleilla markkinoilla kansain­välisten pelisääntöjen armoilla.WTO-jäsenyysneuvottelut käytiin pääosin 1990-luvulla. Silloin maan rooli maailmantaloudessa oli vielä marginaalinen. Nyt Kiina on nousemassa talousjätiksi, jolle on vaikea hyväksyä eriva­pauksia.Niin kauan kuin yritykset kokevat kansainvälisen pelikentän epäreiluksi, protektionismin uhka leijuu maailmantalouden yllä. Trumpin arvaamattomuus on vain pieni osa tätä ilmiötä.