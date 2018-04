Mielipide

Johtamista, ei huutamista

viikkoa ilman äänekästä sananvaihtoa sote-uudistuksesta. Viime päivinä uudistuksen arvostelusta ovat pitäneet huolen Helsingin valtuutetut ja pormestari Jan Vapaavuori (kok). Heidän mielestään sotesta on pääkaupungille lähinnä haittaa.Uudistuksen ympärillä vellova poliittinen nokittelu on muuttumassa jo iki­liikkujaksi. Äänestäjät näyttävät kadonneen kauas sananvaihdon keskiöstä. Mitä pidempään poliitikkojen julkinen riitely jatkuu, sitä kaoottisemmalta maan johtaminen äänestäjien silmissä näyttää. Tällainen johtamistapa ei lisää luottamusta politiikkaan aikana, jolloin luottamus ei ole huipussaan muutenkaan.sote-uudistuksen takia suomalaisten pitäisi kuitenkin innostua valitsemaan edustajia uusiin luottamustehtäviin maakuntavaaleissa jo syksyllä. Eduskuntavaalit seuraavat tästä vain muutaman kuukauden päästä. Siksi poliitikkojen pitäisi viimeistään nyt miettiä, millaiseen vaali-intoon he polemisoivalla tyylillään kansalaisia kannustavat. Ainakaan näin he eivät voi kuvitella lisäävänsä vaaliaktiivisuutta.Uudistuksesta saa antaa kritiikkiä tai esittää vaihtoehtoja. Helsinkiläinen poliitikko saa puolustaa Helsinkiä, oppositio arvostella hallitusta. On kuitenkin toinen asia jatkaa täysimääräistä julkista kalabaliikkia viime metreille asti, myös johtavien puolueiden sisällä.Jos sote-uudistus aiotaan viedä läpi, poliittisen johdon on aika osoittaa suomalaisille, että se oikeasti tietää, mitä on tekemässä. Äänestäjä ansaitsee edes jonkinlaisen kokemuksen siitä, että hän voi luottaa poliitikkojen kykyyn tehdä asioita ammattimaisesti.voi verrata muutosjohtamiseen kriisissä olevalla työpaikalla. ­Mikään yritys ei voisi valmistella suurta organisaatiouudistusta yhtä kaoottisesti. Jos yrityksen johto pitkän avoimen riitelyn jälkeen vain ilmoittaisi työntekijöilleen, että tällainen uudistuksesta nyt tuli ja teidän täytyy vain sitoutua tähän, onnistumisen mahdollisuus olisi pieni.Työntekijät saattaisivat jopa ymmärtää, että muutos on välttämätön, jos vanha malli ei toimi tai rahaa täytyy säästää. Sitoutumista olisi kuitenkin turha odottaa, jos johto ei olisi antanut toiminnastaan hyvää kuvaa. Osa työntekijöistä passivoituisi tai lähtisi muualle.Myös demokratialle luottamus johdon – tässä tapauksessa poliitikkojen – toimintaan on välttämätöntä. Siitä riippuu se, haluaako suomalainen käyttää ääntään vaalipäivänä vai jääkö hän kotiin.