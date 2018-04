Mielipide

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä saa liian lievän tuomion

Samaan aikaan

Törkeä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsissa

Pyrkimys

kun eduskunta keskustelee suostumuksen merkityksestä raiskauksen määrittelyssä, lehtiotsikoissa näkyvät lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä langetetut ehdolliset vankeusrangaistukset. Raiskauksen määritelmä ei ole seksuaalirikoslakimme ja sen soveltamiskäytännön suurin heikkous.Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä korjattiin vuonna 2011, kun Suomi liittyi ­Euroopan neuvoston piirissä solmittuun yleissopimukseen lasten suo­jelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Säännöksiä muutettiin siten, että sukupuoliyhteys lapsen kanssa tekee hyväksikäytöstä törkeän. Samalla selkeytettiin, etteivät nuorten keskinäiset, itsemääräämiseen perustuvat seurustelusuhteet kuulu hyväksikäyttösäännösten piiriin.lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos, jonka ­rangaistusasteikon minimi on yksi ja maksimi kymmenen vuotta vankeutta.Viime aikoina esillä olleissa rikosjutuissa aikuiset miehet ovat syyllistyneet suorasukaisiin sek­suaalisiin tekoihin, joiden kohteena ovat ­olleet alaikäiset tytöt. Suomessa ­tällaisista teoista annetaan usein ­ehdollinen vankeustuomio.Syynä tähän on rangaistusjärjestelmämme ensikertalaissääntö. Sen mukaan rangaistus tuomitaan rikosnimikkeestä ja teon luonteesta riippumatta useimmiten ehdollisena, jos henkilö tuomitaan ensimmäistä kertaa enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.Kaikissa rikoksissa ensikertalaissääntö ei vaikuta samalla tavalla. Vähänkin vakavampien huumaus­ainerikosten rangaistukset ovat yli kahden vuoden mittaisia, joten ­niitä ei voida tuomita ehdollisina. Tuomiot törkeistä huumausaine­rikoksista asettuvat sitä paitsi rangaistusasteikon yläpäähän, eivätkä maksimirangaistuksetkaan ole harvinaisia – toisin kuin törkeimpien väkivaltarikosten kohdalla.seksuaalirikoksiin on ­suhtauduttu vakavammin kuin Suomessa. Sukupuoliyhteys tai siihen rinnastuva seksuaalinen loukkaus tuomitaan Ruotsissa lapsen raiskauksena, jonka rangaistusasteikko on 2–6 vuotta vankeutta – ja 4–10 vuotta, mikäli teko on törkeäKun törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä langetettavan rangaistuksen minimi on määritelty yhdeksi vuodeksi, tämä johtaa yhdessä ensikertalaissäännön kanssa siihen, että lähes puolet hyväksikäyttötuomioista on ehdollisia, perusmuotoisista teoista miltei kaikki.Myös raiskauksista tuomituista rangaistuksista puolet langetetaan ehdollisina. Ruotsissa raiskauksenkin rangaistusminimi on kaksi vuotta vankeutta, Norjassa kolme vuotta. Karkeiden seksuaalirikosten seurauksia verrattaessa Suomessa eletään eri kulttuurissa kuin muissa Pohjoismaissa.Joiltain osin seksuaali- ja väkivaltarikoksia koskeva lainsäädäntö sekä ensikertalaissääntö kaavamaisine soveltamiskäytäntöineen on syytä arvioida uudelleen. Hälytyskellojen pitäisi soida, kun lapsen törkeästä hyväksikäytöstä seuraa tyypillisesti samanlainen rangaistus kuin muutaman kymmenen kannabiskasvin kasvattamisesta. Hälyttävää on sekin, että varsin vakavista – lapsiinkin kohdistuneista – pahoinpite­lyistä jaetaan ehdollisia tuomioita. Monissa muissa Euroopan maissa tällaista seuraamusperinnettä pidettäisiin täysin käsittämättömänä.henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamiseen vaatii yhteiskunnalta johdonmukaisia ja selkeitä signaaleja, kun fyysisen tai psyykkisen koskemattomuuden ­oikeushyvää on törkeällä tavalla loukattu. Eikä vähiten silloin, kun teon kohteena on lapsi.Suomessa etenkin omaisuusrikoksista langetetaan nykyisin aiempaa lievempiä rangaistuksia. Humaani ja rationaalinen kriminaalipolitiikka on tuottanut hyviä tuloksia: rikollisuus on pysynyt hallinnassa ja ­rangaistusten haitat kohtuullisina. Myös ensikertalaissääntö toimii pääosin hyvin – moni ehdollisen tuo­mion saanut ei tee enää rikoksia.Korjaamista vaativia ongelmia ovat kuitenkin rikosoikeudellinen seurausvastuun kaavamaisuus sekä se, että henkilökohtaista koskemattomuutta karkeasti loukkaavia tekoja ei arvoteta laissa ja rangaistuksia määriteltäessä oikein.Teon vakavuuden pitäisi selvästi näkyä jo rangaistusasteikkojen alarajoissa. Sitä vaatii myös rangaistusjärjestelmän legitimiteetti.Ihmisten silmissä pahan on saa­tava palkkansa. Nyt ei aina näytä siltä.