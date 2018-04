Mielipide

Suomen turvapaikka­politiikka on häpeällistä – vastuun­pakoilun on loputtava

on tehnyt syksyn 2015 pakolaiskriisistä oikeusvaltion kriisin. Viimeksi oikeusturvan vaarantumisesta varoitti Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori HS:n haastattelussa (4.4.). Taustalla on osin hallituksen tekemät heikennykset oikeusavun saamiseen. Niiden vuoksi turvapaikanhakijan on vaikea saada tapauksensa asianmukaisesti käsitellyksi.Oikeusvaltion kannalta hätkähdyttävää on se, etteivät lainsäädännön muutokset yksin selitä, miksi yhä harvempi saa kansainvälistä suojelua. Tutkijat ovat osoittaneet, että Maahanmuuttovirasto on kiristänyt turvapaikkalinjaansa rajusti muu­tamassa vuodessa. Esimerkiksi irakilaisten myönteiset päätökset ovat romahtaneet. Vuonna 2015 myönteisen päätöksen sai 86 prosenttia. Vuonna 2017 luku oli 21 prosenttia. Tämä ei perustu lainsäädäntöön eikä hakijaprofiiliin. Siksi sitäon vaikea selittää muulla kuin poliittisella ja hallinnollisella ohjauksella. Näyttökynnys on nostettu kohtuuttoman korkeaksi.Oikeusvaltiossa viranomaiset eivät saisi muuttaa tulkintalinjoja näin merkittävästi. Maahanmuuttovirasto ei tee mitä tahansa hallintopäätöksiä: kyse on jopa elämästä ja kuolemasta.Suomi on nyt maa, joka hajottaa perheitä mielivaltaisesti, lähettää ihmisiä suurella todennäköisyydellä hengenvaaraan tai syrjäyttää paperittomuuteen. Tämä on häpeällistä. En olisi uskonut eläväni maassa, jossa ihmisoikeudet kyseenalaistetaan.Suomalaiset ympäri maata ovat nousseet puolustamaan turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia. Perustuslain mukaan julkisen vallan – ei yksittäisten kansalaisten – on turvattava, että ihmisoikeudet toteutuvat. Viranomaisten on noudatettava ehdotonta palautuskieltoa jokaisessa päätöksessään. Ketään ei saa lähettää maahan, jossa häntä uhkaa kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.KHO:n presidentti on oikeassa siinä, että poliitikot kantavat vastuun laeista ja niihin nojaavista käytännöistä. Nyt hallitus kuitenkin piiloutuu viranomaisten ja tuomioistuinten selän taa.Virhe, jonka kokoomus ja keskusta tekivät syksyllä 2015, oli outo ajatus siitä, että kun ihmisoikeuksista leikataan tarpeeksi, lopulta muukalaisvihamieliset voimat ovat tyytyväisiä. Tämän eettisen selkärangattomuuden hintana oli ihmisoikeuksien ja oikeusturvan jatkuvasti paheneva vaarantuminen.Nyt sisäministeri Kai Mykkäsellä (kok) on mahdollisuus korjata se, mitä hänen edeltäjänsä Petteri Orpo (kok) ja Paula Risikko (kok) eivät tehneet. Perussuomalainen puolue ei enää edes ole hallituksessa. Miksi hallitus jatkaa sen maahanmuuttopolitiikkaa?Nyt tarvitaan kokonaisar­viointi Suomen turvapaikkalinjasta ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta. Siksi aikaa pakkopalautukset on keskeytettävä. On varmistettava, että jokainen saa oikeudenmukaisen kohtelun. Lakeja ja käytäntöjä on muutettava, jotta Suomi voi jälleen lunastaa paikkansa oikeusvaltiona, historian oikealla puolella.