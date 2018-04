Mielipide

on ympäri maailman muisteltu 50 vuotta sitten surmattua yhdysvalta­laista kansalais­oikeustaistelijaa, Martin Luther King Junioria.Kingin elämäntyönä oli taistelu köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan. Kyse ei ollut vain rohkeasta työstä rotusorron kitkemiseksi vaan myös laajemmasta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteesta.Väkivallattomasta vastarinnastaan tunnettu King murhattiin Memphisissä motellinsa parvekkeelle 4. huhtikuuta vuonna 1968.Kingiä on kaikki syyt pitää yhä erittäin hyvänä ihmisenä.samoihin aikoihin, 1960-luvun lopulla, sai ensi-iltansa tanskalaisen ohjaajan Jørgen Lethin 13-minuuttinen lyhytelokuva Täydellinen ihminen. Klassikkofilmi on surrealistinen kuvaus fyysisesti virheettömistä miehestä ja naisesta tyhjässä valkoisessa huoneessa.Lethin antropologinen tutkielma asettaa täydellisen ihmisen eläintarhan eläimen rooliin, näyttely­esineeksi tyhjissä kulisseissa.Elokuvan viesti tiivistyy miehen lausahdukseen: ”Tänäänkin koin jotain sellaista, jonka toivon ym­märtäväni lähipäivien kuluessa.”, puoli vuosisataa myöhemmin, fyysisen täydellisyyden tavoittelu ohjaa ihmiskunnan elämää vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Sosiaalinen media ruokkii niin harmittomia kuin pahasti vääristyneitäkin ulkonäköihanteita.Instagramin seuratuimpia hahmoja ovat Selena Gomezin, Cristiano Ronaldon ja Kim Kardashianin kaltaiset kauniit ja rikkaat.Aikamme suuria kysymyksiä on se, löytyykö heidän joukostaan myös ihmisiä, jotka kelpaisivat meille henkisiksi esikuviksi.Ovatko täydellistä esittävät ihmiset myös hyviä ihmisiä?olemme perinteisesti löytäneet esikuvamme sankareista, oli kyse sitten C. G. E. Mannerheimista tai vuoden 1995 jää­kiekon MM-kullan voittaneista kiekkoilijoista. Oma ikoninsa on tietysti Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan Antti Rokka, paskantärkeitä esimiehiään pokkuroimaton mutta oikeudentuntoinen oman tiensä kulkija. Kansanmies vailla vertaa.Rokalla on ollut vaikutuksensa suomalaisen miehen omakuvaan vuosikymmenten ajan.Jossain mielessä jopa vuoden 2011 Slovakian MM-kisoista palanneen kiekkovalmentaja Pasi Nurmisen kuulu ilmaveivi, mahalasku Helsinki-Vantaan lentoaseman punaiselle matolle, asettuu tuohon Tuntemattoman sotilaan jermuperintöön.Aika velikultia.aikamme voi olla armoton myös sankareille. Viime kuukausina useat tunnetut suomalaiset ovat löytäneet itsensä tilanteesta, jossa julkisuus on muutakin kuin tuo­honastista päivänpaistetta.Esimerkiksi huumeista narahtanut suosikkilaulaja Jari Sillanpää, naisnäyttelijöitä nöyryyttänyt elokuvaohjaaja Aku Louhimies ja talousepäselvyyksiään selittelevä hyvän­tekijä Brother Christmas koettelevat käsitystämme siitä, kuinka erinomaisia ihmisiä peukuttamamme idolit ja lemmikit lopulta ovat.Ainakin sosiaalisessa mediassa asetelma näyttäytyy perin mustavalkoisena. Tosiuskollisille muodolliset laintulkinnat ovat moraalikäsityksiä vahvempia auktoriteetteja. Toiset taas langettavat tuomionsa niin kategorisina, että myös henkilöiden aiemmat ansiot menettävät arvonsa.Herää myös paljon kysymyksiä. Olemmeko luottaneet liikaa vääriin ihmisiin? Onko lapsellista edes odottaa, että yhdessä asiassa lahjakas henkilö olisi virheetön kaikilla muillakin mittareilla?kyse on lopulta halustamme uskoa hyvään. Siihen, että ihailemillamme ihmisillä on oikeastikin suuri sydän ja tukku hyveitä. Tätä mielikuvaa moni heistä tietoisesti vahvistaa tiukalla julkisuuden hallinnalla.Samalla odotuksemme heistä muuttuvat epärealistisiksi.Yhtä lailla selityksenä voi olla halumme nähdä maailma selkeämpänä kuin se oikeasti onkaan. Näin pönkitämme viiteryhmämme kanonisoituja valintoja – jottemme avaisi omaa epävarmuuttamme.Musta ja valkoinen, oikea ja väärä ovat yhä vastakkain. Ihmisinä meille tekisi hyvää tunnistaa ja hyväksyä myös harmaan sävyt siinä välissä.Meistä kukaan ei ole täydellinen. Myös hyvät ihmiset tekevät joskus väärin. Ja ne, joita olemme pitäneet pahoina, voivat yllättää meidät hyvillä teoillaan.