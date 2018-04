Mielipide

häirintä koskettaa myös akateemista maailmaa. Helsingin tutkijanaiset ry toteutti hiljattain kyselyn häirinnän kokemuksista yliopistoissa. Vaikka moni yliopisto pyrkii nollatoleranssiin, 409 vastaajan joukosta 166 naista ja 20 miestä olivat kokeneet seksuaalista häirintää. Nollatoleranssin soveltaminen vaatii siis edelleen käytännön tekoja.Yliopistoyhteisössä on tahtoa seksuaalisen häirinnän poistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Me uskomme, että kyseessä on ongelma, joka voidaan ratkaista ennakoivilla toimilla.sitten voidaan tehdä? Ratkaisut perustuvat kaikkien yli­opistolaisten aktiiviseen toimintaan opiskelijoista kansleriin ­asti. Yleisesti ottaen häirintää koskevat asianmukaiset prosessit ja ohjeistukset ovat jo olemassa, mutta ne on syytä tehdä paremmin tunnetuiksi. Häirinnän vastaista viestiä on pidettävä aktiivisesti esillä kaikilla tasoilla: ei riitä, että siitä on tietoa verkossa.Opettajat voivat esimerkiksi pitää tietoiskuja luennoillaan, samoin lähijohtajat tutkijayhteisöissään. Tällöin he voivat myös toimia tärkeinä ensimmäisinä yhdyshenkilöinä, joihin häirintää kokeneet osaavat olla yhteydessä.häirintätapaukset eivät tule tietoon, koska seksuaalisiin häirintätapauksiin yliopistoyhteisössä liittyy usein valta-aseman väärinkäyttö. Tutkijanaisten kyselyssä erityisen haavoittuvina ryhminä nousivat esiin ensimmäisen vuoden opiskelijat, alkuvaiheen väitöskirjan tekijät sekä määräaikaiset työn­tekijät.Usein lähiyhteisö tietää ja tunnistaa häiritsijät. Heidän käytöksestään saatetaan jopa varoittaa etukäteen. Tämä kulttuuri mahdollistaa valta-aseman väärinkäytön ja seksuaalisen häirinnän jatkumisen.pullonkaula häirinnästä ­ilmoittamisessa on ollut häirintää kokeneen ajatus, että jos hän kertoo häirinnästä eteenpäin, hänen maineensa ja työssä etenemisensä ovat vaarassa. Oman ohjaajan epäasiallista käytöstä on siedetty, koska on ajateltu, että ohjaaja on alan ­ainoa asiantuntija, josta uralla eteneminen täysin riippuu.Tämä ajattelu on tärkeää purkaa. Yliopistomaailmasta on ­aina mahdollista löytää uusia ohjaajia.Seksuaalisen häirinnän vaikutukset ovat sekä yhteisölle että yksilölle vakavia ja pitkäkestoisia. Ne näkyvät heikentyneenä fyysisenä ja psyykkisenä terveytenä, alentuneena työtyytyväisyytenä, huonona sitoutumisena yhteisöön ja jopa posttraumaattisena stressireaktiona.Asian vakavuuden vuoksi seksuaalista häirintää kokeneen olisi heti päästävä puhumaan asiasta luotettavalle taholle. Lähijohtajat ja opettajat, häirintäyhdyshenkilöt sekä työsuojeluvaltuutetut toimivat tällaisina luotettuina tahoina. Yliopistoissa voisi kuitenkin harkita myös erillisten, lähellä ruohonjuuritasoa toimivien riippumattomien ryhmien perustamista. Niiden tehtävänä olisi kuunnella, neuvoa ja toimia seksuaalisen häirinnän tilanteissa.olisi, että asiasta pääsee keskustelemaan heti, ilman pelkoa seurauksista itselle. Tahtoa ongelman ratkaisuun yli­opistoista on, ja yhteistyössä se myös onnistuu.