Työntekijät pelkäävät puhua työpaikan konflikteista avoimesti

aikojen esille tulleet esimerkit tiedostusvälineissä ovat ainakin osittain rohkaisseet keskustelemaan työyhteisöjen vaikeista asioista avoimesti. Tutkimustulosten ja kokemusten perusteella pelko estää ihmisiä puhumasta avoimesti lähes kaikissa työyhteisöissä.Ihmiset pelkäävät, että avoimuus voi vaarantaa työsuhteen ennemmin tai myöhemmin. Siksi ihmiset sulkeutuvat ja vaikenevat etenkin konfliktitilanteissa. Vaikenemisesta on tullut melko yleinen tapa toimia konfliktitilanteissa. Toisena yleisenä vaihtoehtona on tilanteesta poistuminen esimerkiksi sairauslomalle tai jokin muu kohtaamista välttelevä toiminta.Välttely ja puhumattomuus aiheuttavat työtehon ja työilmapiirin huonontumista niin sanotun mielipahakertymän kas­vaessa. Käsittelemättömät konfliktit saattavat siirtyä useiden sukupolvien kannettaviksi ja ajan kuluessa muuttua työyhteisöissä yrityskulttuuriksi.Edellä kuvatut ilmiöt ovat yleisiä yhteiskunnassamme ja kaikkialla maailmassa. Olemme tottuneet elämään vaikenemisen kulttuurissa, jossa ei puhuta ongelmista avoimesti ja yhdessä.Työyhteisöissä johtajuudella on suuri merkitys konfliktien hallinnassa. Osa esimiehistä suhtautuu konflikteihin vältellen niitä ja osa pakottamisen ja pelottelun omaisilla keinoilla. Suurin osa odottelee, että konflikti häviäisivät itsestään. Osa esimiehistä suhtautuu konfliktiin rakentavasti ja omalla toiminnallaan edistää niiden avointa käsittelyä.Konfliktien käsittelyn pitkittyminen työyhteisöissä on harmillinen ja toisaalta hämmentävä ilmiö. Työturvallisuuslaki velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijöitä hyvän työilmapiirin kehittämiseen sekä kiusaamisen ja häirinnällisen toiminnan poistamiseen. Miksi konfliktitilanteet pitkittyvät jopa vuosia kestäviksi?Jotkin yritykset Suomessa ovat kehittäneet konfliktien käsittelytoimintaansa kouluttamalla muun muassa sisäisiä sovittelijoita henkilöstöhallintonsa tueksi. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.Vaikka konfliktien hallinta ja niiden rakentava käsittely on koko henkilöstön vastuulla, yritysten tai yhteisöjen johto on niistä päävastuussa.Esimerkin näyttämistä toivotaan tietenkin myös maan hallitukselta ja kaikilta yhteiskunnallisilta vaikuttajilta, myös työmarkkinajärjestöiltä. Kansainvälisellä tasollakin näyttää nykyään valitettavasti yleistyvän tyyli, jossa ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan.