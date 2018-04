Mielipide

Arvosanojen avoin vertailu lannistaa huonosti menestyneen oppilaan – voisiko koulu postittaa todistuksen kotii

Kouluvuoden päätösjuhla lähestyy. Olin itse aikoinani kympin oppilas, ja koulun päätösjuhlista on jäänyt pelkästään hyviä muistoja.



Nyt perheessäni on peruskoulunsa keväällä päättävä, oppimisvaikeuksista kärsivä nuori. Kovasta tsemppaamisesta huolimatta kouluarvosanat ovat nousseet enimmillään kuutosen ja seiskan tasolle, ja peruskoulun saldoksi ovatkin jääneet toistuvat epäonnistumisen kokemukset ja heikko itsetunto.



Jokainen joulu- ja kevätjuhlapäivä on ollut meille epätoivon ja raivontunteiden kulminaatiopiste johtuen luokassa tapahtuneesta todistusten jaosta ja numeroiden avoimesta vertailusta.



Voitaisiinko kouluissa siirtyä siihen, että todistus postitettaisiin kotiin? Lapsi säästyisi viimeisen koulupäivän kasvojenmenetykseltä ja saisi koota itsensä todistuksen äärellä kotona rauhassa. Näin lukukauden viimeisestä päivästä saataisiin mukava juhlapäivä niin kympin kuin kuutosenkin oppilaille.



Jokainen koululainen on kevätjuhlansa ansainnut