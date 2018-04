Mielipide

Suomen tulisi kasvattaa akkumetallien tuotantoa

esitti marraskuussa 2017 autojen keskimääräi­sille hiilidioksidipäästöille tavoitteita, jotka vähentäisivät autojen hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästötavoitteilla ohjataan ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisempiä autoja.Vuonna 2016 maailmassa oli yli kaksi miljoonaa sähköautoa. Kan­sain­välinen energiajärjestö IEA ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä luku voi nousta 140 miljoonaan.Nykyisten sähköautojen energialähteenä on erilaisia akkumetalleja sisältävä ladattava akku. Akut sisältävät tyypistä riippuen litiumin ­lisäksi vaihtelevia määriä muun ­muassa alumiinia, kobolttia, kuparia, mangaania, nikkeliä ja grafiittia.energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič korosti lokakuussa, että EU:lta puuttuu akkujen tuotantoketju raaka-aineista valmistukseen ja kierrätykseen. Komissio julkisti tukevansa 200 miljoonalla eurolla seuraavan sukupolven akkujen kehittämistä ja valmistusta Euroopassa. Akkuteol­lisuuden Euroopan markkinoiden arvioidaan olevan 250 miljardia ­euroa vuonna 2025.Noin 65 prosenttia kaikesta koboltista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta. Monet tahot, muun muassa Amnesty International ja autoteollisuuden kestävää ­kehitystä korostava Drive Sustainability -allianssi, ovat arvostelleet Kongon koboltintuotannon epä­kohtia. Tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden profiloitua kestävästi etsityn, louhitun ja rikastetun koboltin tuottajana ja tasokkaan ­tutkimuksen maana.Suomea lukuun ottamatta akkumetallien tuotanto Euroopassa on vähäistä. Eurooppa on riippuvainen metallisten raaka-aineiden tuonnista. EU:n alueella käytetään noin neljännes maailman metalliraaka-aineista mutta tuotetaan vain muutama prosentti. Tuotantomäärää ­pitäisi lisätä, sillä metallisia raaka-aineita olisi tärkeää tuottaa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi ja vastuullisesti. Vaikka kierrätyksen merkitys kasvaa jatkuvasti, pääosa metallisista raaka-aineista tulee edelleen kaivoksista.tuotetaan nyt kobolttia, nikkeliä ja kuparia useassa kaivoksessa. Meillä on myös lukuisia vielä hyödyntämättömiä koboltti- ja nikkeliesiintymiä sekä Euroopan suurimmat kobolttivarannot.Suomessa ei vielä ole litium­tuotantoa, mutta kaivosyhtiö Keliberillä on pitkälle edenneet suunnitelmat tuotannon käynnistämisestä Kaustisen pegmatiittiesiintymästä. Tarkoitus on rikastaa spodumeenista litiumkarbonaattia. Tästä saadaan jatkojalostamalla akkuteollisuuteen soveltuvaa raaka-ainetta.Mahdollisia esiintymiä on löytynyt muuallakin Suomessa. Suomessa jalostetaan merkittävä osa maailman koboltista, joskin toistaiseksi sen tuotannossa käytetään valtaosin tuontiraaka-aineita.Jatkojalostuksessa Suomessa toimii useita korkeatasoisia tuotantolaitoksia. Metallien jalostuksen osuus maan tavaraviennistä on ollut noin 12 prosenttia, mutta uusi ­kysyntä luo alalle myös uusia kas­vumahdollisuuksia.akkutuotantoa Suomessa ei vielä ole, mutta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla on aloitettu työkoneiden ­akkujen valmistus. Yhtiö on myös merkittävä autojen sopimusvalmistaja. Sen tuotannosta osa on hybridiautoja. Yhtiö hakee tulevaisuudessa kasvua sähköautojen tuote­kehityksestä ja sähköakuista. Myös Teslan hanke akkutehtaan mahdollisesta rakentamisesta Suomeen on yhä vireillä.Tilanne tarjoaa Suomelle mahdollisuuden ottaa EU:ssa alan tutkimuksen vetäjän rooli. Hallituksen, tutkimuslaitosten, yritysten ja yli­opistojen yhteistyöllä voimme luoda vetovoimaisen tutkimusympäristön alan tarpeisiin. Suomessa kehittyvälle teollisuusklusterille on hyvä mahdollisuus kasvaa ja houkutella investointeja ja tutkimusrahoitusta.on tärkeää vahvistaa alan tutkimusta ja luoda sähköautobuumin kiihtyessä edellytykset ­ympäristövastuulliselle ja kor­kean ­jalostusarvon teollisuuden kasvulle. Meillä on osaamista, raaka-aineita ja toimintaa lähes kaikissa jalostusketjun vaiheissa.Tavoitteeksi on otettava mineraalien kartoituksen lisääminen, mineraalien ja materiaalien tutkimuksen kehittäminen sekä koko teollisen klusterin vahvistaminen Suomessa.