kautta käytettävät kyytipalvelut Uber ja Lyft ovat mullistaneet arkeni San FranciscossaAikaisemmin kaupungin sisäiset matkat työmatkajunalle olivat ongelma. Taksit ovat kalliita, ja niiden saaminen etäisemmillä kulmilla on epävarmaa. Julkinen liikenne kulkee harvoin ja rajoitetuilla reiteillä. Sitä käyttäessäni minulle jää usein selvitettäväkseni ”last mile problem”, kilometrin tai parin matka pysäkiltä päämäärääni.Uberilla ja Lyftillä matkat sujuvat kätevästi. Geopaikannuksen avulla auto tulee siihen, missä odotan. Näen sovelluksestani, kuinka kauan auton saapuminen kestää. Sovellus näyttää etukäteen matkan keston sekä hinnan, joka vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos yksityiskyydin hinta on liian suuri, valitsen kimppakyydin tai shuttle-palvelun, joka kulkee ennalta määrättyä reittiä kuten linja-auto ja poimii matkustajia matkan varrelta.Julkiseen liikenteeseen verrattuna kyyti on nopeampi, ennakoitavampi ja kulkee juuri silloin kuin haluan. Ja matka on vain dollarin kalliimpi kuin linja-automatka.Kun vähennän ajoittain palveluiden käyttöä eettisistä syistä, palvelut lähettävät puhelimeeni ohittamattomia tarjouksia: 15 kilometrin matka maksaa vain 50 senttiä, kun hankin uuden sarjalipun! Uberin hinnoittelu perustuu usein hintojen polkemiseen: kyytejä myydään tappiolla kilpailun kuolettamiseksi. Yritystä onkin syytetty epä­reilun kilpailutilanteen luomisesta.julkinen liikenne on tunnetusti alkeellisempaa kuin Euroopassa. Maa on suunniteltu yksityisautoiluun. Yhä useampi ha­luaa silti elää ilman autoa varsinkin kaupungeissa, joissa pysäköiminen on vaikeaa, vakuutusmaksut huimaavat päätä ja me­kaanikkojen tuntipalkka on 170 dol­laria.Kyytipalvelujen kätevyyden vuoksi moni tuttavani onkin luopunut autostaan ja lopettanut myös julkisen liikenteen käytön. Tutkimustulokset näyttävät samanlaista kehitystä eri puolilla maata.Juuri tähän rakoon kyytipalvelut iskevät. Ne haluavat tarjota huoletonta ja helppoa liikkumista, joka joustaa kyytiläisen tarpeiden mukaan. Ja minäkin joustan. Odotan kärsivällisesti usein kymmeniä ­minuutteja, kun kuljettajat peruvat kyydin. Kun rutiinimatkan hinnat yllättäen kaksinkertaistuvat ruuhkan tai sateen vuoksi, vaihdan sovelluksessa nurkumatta halvempaan kyytivaihtoehtoon tai maksan enemmän.ei ole selvää, mistä hinnannousu johtuu. Joskus näyttää siltä, että kun olen kulkenut saman matkan tarpeeksi usein, hinta nousee. Kyytipalvelun algoritmi tunnistaa, että minun pitää päästä kotoa töihin juuri tähän aikaan, ja siksi hinta voi olla mikä hyvänsä.Kyytien hinnat määrittyvät asiakkaiden liikkumisen perusteella, ja liikkeistämme palvelut keräävät kaiken mahdollisen tiedon. Ne tietävät, moneltako lähden töihin ja pa­laan kotiin. Ne näkevät, missä ruokakaupassa käyn ja missä vietän joka lauantai-iltapäivä kaksi tuntia. Ne tietävät, kuka olen, koska kyydin voi maksaa vain luottokortilla.Tieto on rahanalaista tavaraa mainosmarkkinoilla. Suomessakin pian uudestaan toimintansa aloittava Uber myöntää auliisti tietosuojaehdoissaan jakavansa tietoja ulkopuolisille. Ehtojen mukaan tietoja voidaan käyttää myös poliittisista prosesseista viestimiseen.huolestuneita Facebookin kaltaisten sosiaalisen median yritysten keräämien tietojen käyttötarkoituksista, mutta yhtä lailla huomiota vaativat muiden digitaalisten palveluiden tallentamat tietopankit.Yhdysvalloissa lainsäädäntö on – karmaisevin seurauksin – menettänyt otteensa digitaalisten palvelujen sääntelyyn ja valvontaan. Elämme kuin villissä lännessä, jossa vaarallisimmat aseet lymyävät bittimassan seassa. Palvelunkäyttäjien mahdollisuudet suojata itseään ovat heikot.Yhdysvalloissa on vaadittu säätelyä kyytipalvelujen toiminnan järkevöittämiseksi. Paitsi tiedon keruuta ja käyttöä myös hintojen polkemista pitäisi säädellä ja kuljettajien järjestäytyminen mahdollistaa.Ongelmien välttämiseksi Euroopan maiden tulisi nopeasti kehittää parempia keinoja kansalaisten ­oikeuksien suojeluun. Tämä vaatisi poliitikoilta kiinnostusta korjata digitaalisten palveluiden luomaa tiedollisten valtasuhteiden epätasapainoa sekä kaukonäköistä ymmärrystä palvelujen vaikutuksesta kansalaisten elämään.