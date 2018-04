Mielipide

Marija-täti, marsu ja kissa

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ulko­ministeriön tiedotus­päällikkö Marija Zaharova nosti viime viikolla kissan pöydälle. Hän kysyi tiedotustilaisuudessa, miksi Britannia salaa Salisburyssa runsas kuukausi sitten myrkytettyjen Sergei ja Julija Skripalin kotieläinten kohtalon.Venäjän ulkoministeriön tietojen mukaan Skripaleilla oli Salisburyn-kodissaan kaksi marsua ja kaksi kissaa. Britannian viranomaiset vastasivat perjantaina, että marsut ovat kuolleet ja kissa on jouduttu lopettamaan. Mahdollisen toisen kissan kohtalosta ei raportoitu.Zaharova täsmensi puheitaan perjantaina Facebook-sivullaan huomauttamalla, että Britannialla on kemiallisessa tutkimuslaitoksessaan Porton Downissa Salisburyn kupeessa tuhansia koemarsuja. Ilmeisesti marsut siis ovat Britannian salainen ase ja britit myrkyttivät venäläisisän ja tämän tyttären itse.Kotieläinpuheilla on tässä yhteydessä jännittäviä sivumerkityksiä. Maailmanhistorian kuuluisin Moskovan käskystä ulkomailla murhattu henkilö on vallankumouksen sankari ja puna-armeijan perustaja Lev Trotski. Hän oli tiettävästi niin sanottuja koiraihmisiä.Espanjalainen kommunisti Ramon Mercader murhasi Trotskin elokuussa 1940 Meksikossa iskemällä häntä jäähakulla päähän Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin käskystä. Kuubalaiskirjailija Leonardo Padura julkaisi vuonna 2009 romaanin Mies, joka rakasti koiria. Siinä hän väittää, että myös Mercader oli koirien ystävä. Saattaa olla taiteilijan vapautta.Trotskin koirat palasivat joka tapauksessa venäläiseen poliittiseen kielenkäyttöön loppuvuonna 2006. Entinen Venäjän turvallisuuspoliisin FSB:n työntekijä Aleksandr Litvinenko kuoli tuolloin polonium-myrkytykseen Lontoossa, ja britit syyttivät murhasta Venäjää.Tv-toimittaja Mihail Leontjev kommentoi asiaa Itogi-ajankohtaisohjelmassa seuraavasti: ”Miksi tappaa Trotskin koira, jos vihollisesi on Trotski? Litvinenko ei ole Trotski. Anteeksi vain, mutta Litvinenko on Trotskin koira.”Leontjevin ”Trotski” oli Litvinenkon suojelija, maanpakoon lähtenyt oligarkki Boris Berezovski. Luulisin Marija Zaharovan muistaneen asian, kun hän otti Skripalien lemmikit puheeksi, vaikka varmahan ei voi olla. Toisin sanoen ulkoministeriön tiedotuspäällikön lausunnosta on vaikea sanoa, onko se loppujen lopuksi murhasyytteen myöntämistä vai kiistämistä vai ei kumpaakaan.Ai niin se toinen kissa! Kuka tietää, ehkä se on luonteeltaan kuten kissa Matroskin Eduard Uspenskin tarinassa Fedja-setä, kissa ja koira. Luultavasti katti on vetäissyt Venäjän maahanlaskujoukkojen raitapaidan päälleen ja lähtenyt lätkimään.