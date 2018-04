Mielipide

Aikuissosiaalityö ei saa unohtua uudistuksissa

Sosiaaliturvan

Työttömyysturvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote-uudistus

Integraatio

Yksilön vastuuta

ja sosiaalityön uudet toimintatavat lisäävät aikuis­sosiaalityön tarvetta. Samaan aikaan aikuissosiaalityön paikka ja rooli uusissa maakunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteissa on epävarma.Aikuissosiaalityö voidaan määritellä laajasti siten, että se on kaikkea muuta sosiaalityötä paitsi lastensuojelua ja ikääntyneiden palvelua. Uusia aikuissosiaalityöhön vaikuttavia toimintatapoja ovat ainakin työttömyysturvan aktiivimalli ja toimeentulotuen perusosan siirtäminen kuntien sosiaalityöltä Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi.aktiivimalli johtanee aikuissosiaalityön tarpeen kasvuun, sillä työllisyyspalveluissa ja työttömyysturvan varassa on kohtalainen määrä ihmisiä, joilla ei juuri ole mahdollisuuksia työllistyä. Aktiivisuuden pakko tuo aiempaa selvemmin esiin sen, että näillä ­ihmisillä on työttömyyden lisäksi elämässään myös muita haasteita, kuten mielenterveys- ja päihde­ongelmia sekä vajaakuntoisuutta.Nämä ihmiset jäävät, kuten kuuluukin, työllistämistoimien ulkopuolelle. Samalla he jäävät työttömyysturvan ulkopuolelle, minkä vuoksi he tarvitsevat tukea esimerkiksi toimeentuloon. Tässä ja muussa arjen tukemisessa aikuissosiaalityö on keskeinen toimija.Toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi tulee vähentämään aikuis­sosiaalityössä toimeentulotukityöhön käytettyä aikaa. Näin ei välttämättä vielä ole tapahtunut, koska yhteistyö Kelan kanssa vasta hakee muotoaan.Yhteistyötä tarvitaan, koska toimeentulotuen muut muodot – täydentävä ja ehkäisevä toimeentulo­tuki – ovat kuntien sosiaalityön vastuulla. Lisäksi Kelassa opetellaan parhaillaan sitä, miten toimeen­tulotukiasiakkaiden mahdollinen sosiaalityön tarve tunnistetaan, jotta heidät voidaan ohjata sosiaalityön piiriin. Myös toimeentulotuen haun digitalisointi on lisännyt tuen tarvetta etuuden hakemisessa.vahvistaa näiden jo tehtyjen muutosten vaikutuksia ja tuo tullessaan uusia haasteita. ­Uudistuksessa on keskitytty terveyspalveluihin. Sosiaalityön sisällä eniten huomiota ovat saaneet lapsi- ja perhepalvelut sekä iäkkäiden palvelut. Kumpaakin kehitetään omalla kansallisella kärkihankkeellaan.Aikuissosiaalityön asema uusissa maakunnallisissa palvelurakenteissa on sen sijaan epävarma. Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta tapahtuisivat sosiaali- ja terveyskeskuk­sissa. Näistä sote-keskuksista asiakas saisi perustason terveyspalve­luja ja sosiaalineuvontaa. Jos asiakas tarvitsee laajemmin palveluita tai palvelu edellyttää viranomaispäätöstä, hänet ohjattaisiin maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi.Koska sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen ­tekemään päätökseen, yksityinen sote-keskus ei voi tällaista päätöstä tehdä. Aikuissosiaalityö joutuu yhä enemmän tasapainoilemaan julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan välillä, ja uudistuksessa tavoiteltu palveluiden integraatio vaarantuu.ja eri toimijoiden tarjoamien palveluiden ja tukien koordinointi asiakkaan tilanteen parantamiseksi on jo nyt keskeinen osa aikuissosiaalityötä. Aikuissosiaalityöllä on yhteistyötä muun muassa vammais-, mielenterveys-, päihde-, työllistämis-, terveys-, kotoutumis- ja kuntoutuspalveluiden kanssa.Aikuissosiaalityö ei voi olla vain taho, jolle siirretään hankalat ongelmat silloin, kun muut toimijat eivät osaa tehdä mitään. Tämä on asiantuntijoiden mukaan vaarana. Asiantuntijat lisäksi suosittavat, että myös aikuissosiaalityölle tulisi saada kehittämisen kärkihanke.Tällaisia näkemyksiä on esitetty PRO SOS -hankkeen koordinoimassa, maakunnallisen aikuissosiaalityön vasta perustetussa työryhmässä. Ongelmana on, että monissa maakunnissa ei ole aikuissosiaalityölle omaa työryhmää, joka huolehtisi ­aikuissosiaalityön tulevaisuudesta uusissa rakenteissa.korostavassa palvelujen järjestämisen mallissa jää helposti jalkoihin ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisia ja valintoja tekeviä kuluttajakansalaisia.Aikuis­sosiaalityön tarpeessa eivät ole vain perheettömät työikäiset. Lasten huoltajien ongelmat heijastuvat ­perheen kokonaisuuteen, ja vaiku­tukset voivat ulottua moneen sukupolveen.