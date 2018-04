Mielipide

Perustaisitko perheen, jos kädessä on nollatuntisopimus?

ja seksuaalisuus ovat arkipäivää nykypäivän yhteiskunnassa. Televisio on täynnä Temptation Islandin kaltaisia ohjelmia, jotka heruvat erotiikkaa ja ovat täynnä irtoseksin esimerkkejä sarjan nuorille katsojille.Tästä yhteiskunnan korruptoivasta propagandasta huolimatta nykynuoret käyttäytyvät vastuullisemmin kuin aiemmat sukupolvet. Kännääminen ja nuorena seukkaaminen eivät ole enää yksinkertaisesti in.Tilastokeskuksen vuoden 2017 väestötietojen valossa yksikään Suomen kunta – kaupunkeja lukuun ottamatta – ei kasvaisi ilman ulkomaista nettomaahanmuuttoa. Syntyvyyden lasku on siis koko maata vaivaava ongelma, eivätkä siltä säästy edes pääkaupunkiseudun kasvavat ympäryskunnat. Ongelma on jo niin vakava, että siihen on herätty myös ministeriötasolla.Syntyvyyden lasku olisi helppo selittää uuden Tinder-deittikulttuurin esiinnousulla ja nuorten sitoutumispelolla, mutta taustalla vellovat huomattavasti synkemmät ja musertavammat syyt.Väestöliiton perhebarometrin tulosten mukaan erityisesti työttömien, vähiten koulutettujen ja pienituloisten käsitys sopivasta lasten määrästä on alentunut. Kaiken taustalla vaikuttaakin siis näköalattomuus.Näin yliopistolaisen näkökulmasta ajatus lasten hankkimisesta vielä näin kaksikymppisenä kauhistuttaa. Toisin kuin ehkä viime vuosituhannella vakaan työn hankkiminen ei yhtäkkiä olekaan itsestäänselvyys. Päinvastoin työmarkkinoilla uudeksi normiksi ovat muodostuneet nollatuntisopimukset ja ikuiset koeajat, jotka eivät saa ainakaan minua luottavaiseksi elatusmahdollisuuksistani.Nuorista ei siis ole tullut seksinnälkäisiä vastuuttomia hedonisteja, vaan he katsovat entistä enemmän tulevaisuuteen. He ovat varovaisia ja tekevät rehellisesti vastuullisia päätöksiä tulevaisuutensa suhteen.Sen sijaan, että poliitikot syyttäisivät nuoria synnytystalkoiden hengessä, Arkadianmäen päättäjät voisivat pohtia, miten heidän oma toimintansa on johtanut nykyiseen näköalattomuuden tilanteeseen.Ratkaisu tilanteeseen ei ole se, että Suomen valtio perustaa paritustoimiston. Nuoret kyllä löytävät toisensa, jos heille vain annetaan mahdollisuus perustaa perhe ja elää todellista keskiluokkaista elämää. Lasten pitäisi nimittäin olla elämme ilo eikä jokin taakka, jota meidän tulisi kestää isänmaan edun vuoksi.