Mielipide

Menneen maailman perhemalli ei toimi nykypäivänä

miesten pelko perheen elättämisestä on noussut taas keskusteluun – ja täysin aiheellisesti.Puolisoni jäi kotiin esikoisen synnyttyä muutama vuosi sitten. Toinen lapsemme syntyi vuosi sitten, joten äidin kotona olo jatkuu yhä.Puolisoni tuntee ammattinsa kautta päivähoidon kaoottisen tilanteen, eikä hän halua lapsiamme hoitoon ennen kuin kuopus on vähintään kaksivuotias. Arvostan puolisoni mielipidettä ja haluan tukea häntä tässä päätöksessä.Vaihdoin työpaikkaa toisen lapsen synnyttyä, ja olen nyt työskennellyt ilman lomia noin kaksi ja puoli vuotta yhteen putkeen. Uusi työni on kauempana kotoa, joten päivät venyvät hyvin pitkiksi. Minua harmittaa suuresti vähäinen lasten kanssa viettämäni aika. Tunnen kuitenkin ylpeyttä siitä, että teen tämän kaiken perheeni hyväksi.Isäksi tulo ei minua pelottanut, vaikka sen olisi pitänyt. Kotimme ja asuntolainamme eivät ole ylimitoitettuja. Automme ei ole viimeisintä huutoa, ja tele­visio on kymmenen vuotta vanha. Ruokakaupassa mietin, mitä otan kärryyn. Silti olen joutunut maksamaan ruokaostoksia luotolla ja yhdistelemään lainoja (maksanut velkaa velalla) korkokulujen hillitsemiseksi.Viimeiset säästöni menivät kuluneen talven sähkölaskuihin. Siihen kaatuivat haaveet edes lyhyestä reppureissusta. Puolisolleni en ole halunnut ahdingostani kertoa, sillä hän ja lapsemme ovat sentään onnellisia. Työni on stressaavaa ja tulot kohtuulliset, mutta ne eivät tunnu riittävän. Sivutoiminen yrittäjyys on edessä. Eli se siitä vähästäkin vapaa-ajasta.Toive siitä, että voisin miehenä elättää perheeni ja antaa puolisoni elää unelmaansa, näyttää kariutuvan. Vielä yli vuosi pitäisi jaksaa pitää korttitaloa pystyssä ennen kuin puolisoni palaa töihin.Te nuoret miehet, jotka lykkäätte isäksi tuloa, olette minua viisaampia. Menneen maailman perhemalli ei toimi enää.