Toukokuussa maailman kriisit törmäävät yhteen

kansain­välisessä politiikassa on viime aikoina ollut kuin karmeassa vuoristo­radassa, joka vain jatkuu ja jatkuu. Edellisen syöksyn jälkeen ei tulekaan tasaista jaksoa, vaan taas ollaan sydän kurkussa seuraavassa pudotuksessa, eikä kyydistä pääse kesken pois.Kaiken lisäksi vauhti kiihtyy.Uusin vaihe alkoi viikonvaihteessa, kun kymmeniä Syyrian kapinal­lisalueella saarroksissa olleita siviilejä surmattiin myrkkykaasulla. Runsas kuukausi aiemmin löydettiin län­teen luovutettu venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia hermomyrkyn tainnuttamina puiston penkiltä Salisburyn pikkukaupungissa Britanniassa.Tapauksia yhdistää kielletyn ­kemiallisen aseen käytön ohessa se, että molemmat syventävät Venäjän ja länsimaiden välirikkoa. Britan­niassa Venäjä on epäilty tekijä ja Syyriassa se on sotarikoksia tekevän hallituksen pääsuojelija.Vaikutukset eivät pysähdy välittömiin seurauksiin Syyriassa, eivätkä länsimaiden ja Venäjän suhteiden jatkuvaan kiristymiseen. Edessä on sarja tapahtumia, joissa lukuisat meneillään olevat kansainväliset kriisit törmäävät toisiinsa kemiallisilla aseilla myrkytetyssä ilmapiirissä.kuluessa ulkovaltojen kilpailu vallasta Syyrian raunioilla jatkuu samalla, kun edessä on ydinaseiden leviämisen kannalta ristiriitaisia hetkiä. Yhdysvallat harkitsee irtaantumista sopimuksesta Iranin ydinohjelman kansainvälisestä valvonnasta, mutta toisaalla valmistelee huipputapaamista ydinaseistetun Pohjois-Korean kanssa.Ongelmia riittäisi ilman pelkoa ydinaseistakin. Venäjän johtamat sotatoimet Ukrainassa jatkuvat. Turkista on tullut arvaamaton. Lähi-idässä Israel on erittäin liipaisinherkkä varautuessaan turvallisuus­tilanteensa huononemiseen.Kaiken ylle ulottuu kauppasodan uhka, jonka Yhdysvallat on virittänyt ilmoittamalla rangaistustulleista. Tieto niiden toteutumisesta saadaan pääosin toukokuussa. Kauppasodan vaikutukset ulottuisivat sinnekin, minne Ukrainan tai Syyrian väkivallan seuraukset eivät yllä.Tällaisen kansainvälisten kriisien yhteentörmäyksen seurauksia on vaikea ennakoida. Tilanne ei vält­tämättä pahene, ja se voi selkiin­tyäkin. Poliittinen kehitys yksittäisten maiden sisällä ei kuitenkaan rohkaise suureen optimismiin.Arvioidessaan maanantaina Yhdysvaltojen kenraalikunnan kanssa reaktioita Syyrian myrkkykaasu­iskuun presidentti Donald Trump oli istuttanut viereensä uuden kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa John Boltonin.on maineeltaan haukkojen haukka, ja on useaan otteeseen ehdottanut sotaa Irania vastaan. Nyt Bolton on mukana päättämässä toimista Syyriassa ja myös siitä, irrottautuuko Yhdysvallat Iranin ydinohjelman valvontasopimuksesta 12. toukokuuta, kuten Trump on vihjaillut tekevänsä.Trump sanoi toimittajille, että Venäjän lisäksi Iran on vastuussa kemiallisen aseen käytöstä Syyriassa. Iran on Venäjän ohessa Syyrian hallituksen toinen päätukija.Irtaantuminen ydinsopimuksesta ei johda automaattisesti sotaan Irania vastaan, mutta sen uhka kasvaisi, ja päätös vaikeuttaisi entisestään Trumpin kaavailtua huipputapaamista Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.Toukokuun lopulle kaavaillun huippukokouksen toteutumisesta ei ole muutenkaan takeita, mutta Trumpin olisi vaikea romuttaa yhtä ydinasesopimusta ja heti perään uskottavasti ehdottaa toista.Hanke Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean huipputapaamisesta tuo joka tapauksessa kuvaan mukaan Kiinan, josta Pohjois-Korea on riippuvainen. Kiina olisi kauppasodassa Yhdysvaltojen päävastustaja.Ensimmäiset Trumpin määräämät rangai­stustullit ovat jo voimassa, mutta esimerkiksi EU:n kohdalla teräs- ja alumiinitullien ratkaisu­päivä on vappuna. Kiinaan kohdistuvista laajemmista tulleista voi tulla lisätietoa toukokuun puolivälissä.odotellessaan voi seurata myös tapahtumia Venäjällä.Vladimir Putinin neljäs presidenttikausi alkaa 7. toukokuuta. Hänelle tarjoutuu mahdollisuus ministerivaihdoksiin, tai vaikkapa myönnytyksiin Ukrainassa. Venäjän todellinen asema on niin ahdas, että yllätykset ovat edelleen Putinin ainoa tapa saada huomiota maailmalla.Putinia voi kuitenkin vielä toukokuussa hillitä se, että jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat Venäjällä 14. kesäkuuta.