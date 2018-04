Mielipide

Unkari on uhka vain itselleen – sen valinnoilla on vähän merkitystä EU:lle

median mielenkiinto ja asian tai ihmisen yleinen merkittävyys eivät korreloi keskenään. Esimerkiksi käy Unkarin pääministeri Viktor Orbán. Kun hän voitti yli­voimaisesti viime sunnuntain vaalit, moni tulkitsi Unkarin ja Orbánin muodostavan nyt yhä suuremman uhkan Euroopan unionille. Tulkinta oli ehkä liioiteltu.Orbán voi etäännyttää maataan demokratian perusarvoista, mutta Unkarin valinnoilla on sittenkin aika vähän merkitystä EU:lle. Orbánin uhri on ­Unkari. Vain Unkari ja sen demokratia.Unkarin päättäjät pitävät EU:n vastaista ja hyviä vihollisia rakentavaa vähäjärkistä älämölöä kotona. EU-kokouksissa ja EU-instituutioissa he ovat hyvin unionimyönteisiä, kilttejä ja rakentavia. Orbán tekee päätöksiä, jotka pönkittävät hänen ja hänen lähipiirinsä valtaa, mutta hän varoo puremasta ruokkivaa kättä.Unkarin on tulkittu olevan myös osa yhä epäliberaalimmaksi käyvää EU:n sisäistä Visegrad-ryhmää. Keskisen Itä-Euroopan maiden on arvioitu olevan vaara unionin yhtenäisyydelle. Todellisuudessa näin ei ole. Näitä maita yhdistää oikeastaan vain maahanmuutto­vastaisuus ja huono hallinto. Puolalle ovat tärkeitä ihan eri asiat kuin Unkarille tai vaikka Slovakialle. Nämä maat löytävät toisensa vain satunnaisesti.EU:n tulevaisuuden kannalta olennaisempia asioita tapahtuu ihan muualla. Esimerkiksi Ranskassa juuri nyt.lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta ottavat ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kunnolla yhteen ammattiyhdistysten kanssa. Presidentti Emmanuel Macron aikoo viedä läpi talous- ja työmarkkinauudistukset, vaikka lakot jatkuvat ja jatkuvat.Näissä työmarkkinataistoissa punnitaan se, kuinka vahva johtajuus ja hyvä ohjattavuus on EU:n kakkosmahdissa, unionin ykkösuudistajaksi asettuneessa Ranskassa. Kevään taistoissa luodaan asetelmat tuleviin vaaleihin, ensi vuoden europarlamenttivaaleihin sekä myöhempiin parlamentti- ja presidentinvaaleihin.Tappio tänä keväänä kaduilla merkitsisi Ranskan nykyisen johtajuuden heikentymistä ja integraatiovastaisten populistien nousua maassa, jossa vanhat puo­lueet ovat pirstaleina. Jos voitto joh­taa uusiin voittoihin, Macron jatkaa EU:ta ja Ranskaa muuttavaa politiikkaansa.Ranskan taisteluilla on EU:n tulevaisuuden kannalta paljon enemmän merkitystä kuin sillä, mitä Orbán maassaan saa – tai on koskaan saanut – aikaan.