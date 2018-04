Mielipide

Kotiruoka loistaa somessa, todellisuus on nugetteja ja nakkeja

Perjantai-iltana

Lauantaisella

maine on kiirinyt sosiaalisessa mediassa pitkälle. Herkulliset kuvat innova­tiivisista annoksista ovat keränneet paljon tykkäyksiä. On aika käydä kotona syömässä ja selvittää, onko somehypetykselle todellisuudessa katetta.Illallisaikaan kannattaa tehdä varaus, sillä pöytäpaikkoja on vähän. Kaikilta tuoleilta avautuu näkymä suoraan keittiöön, joten kokin työskentelyä voi seurata lähietäisyydeltä.Miljöö on rento, lähes nuhjuinen. Astiastokin paljastaa, ettei nyt olla Palacessa, vaan konstailemattomassa bistrohenkisessä ruokalassa, jossa kissankarvat päällystävät pöytää.testikerralla keskiviikkoisena iltana kattaus on juuri päättynyt ja saan ruokailla yksin. Arkisin myöhäisille ruokailijoille on tarjolla näppärä noutopöytäkonsepti. Hellalla hiljalleen haaleiksi jäähtyneet annokset ovat paikan erikoisuus.Luvassa on klassikko: perunamuusi ja jauhelihakastike. Muusi on mukavan rapsakkaa tuntien hautumisen jäljiltä. Kokkareiseksi maatunut kastike on lihaisa mutta mausteeton. Lisämakua antaa trendikäs ketsuppi.paikka kumisee jälleen tyhjyyttään, ja tarjolla on ainoastaan yllätysmenu. Alkuun tulee henkilökunnan tervehdyksenä pirteä post-it-lappu, joka on kuorrutettu Siivoa!-komennolla. Näppärää, mutta valitettavasti lapusta jää hapan ja katkera jälkimaku.Varsinainen alkuruoka koostuu näkkileivästä ja margariinista. Pääruokana ovat mikrotetut nakit ja kauhallinen keskiviikkoista muusia. Kierrätys ja hävikkiruoan hyödyntäminen ovat paikan valtteja. Aterian kruunaavat kourallinen sipsejä, mandariini ja suklaakeksi.lounaalla käy selväksi, ettei paikan konsepti ole asiakkaille selvä. Kesken mainion spagetti-kananugettiaterian paikalle laahustaa uninen teini-ikäinen vaatimaan aamiaista. Henkilökunta loihtii nuorukaiselle sämpylää, jogurttia sekä tuhdin annoksen motkotusta ryyditettynä ripauksella sarkasmia.Koti saa kolme tähteä ja jättää ristiriitaisen tunteen. Tarjonta ei vastaa lähellekään sosiaalisessa mediassa luotua mielikuvaa, mutta paikassa on sympaattista potentiaalia, joka auttaa unohtamaan asiakaspalvelun puutteet.Kodista saa parhaat puolet irti, kun ajoittaa käyntinsä samaan kattaukseen muiden ruokailijoiden kanssa. Tällöin tähtiäkin voi kertyä enemmän.