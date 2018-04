Mielipide

Terveydenhuollon työnjako vaatii harkintaa

Taannoisen

Hyväkuntoisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkärien

Potilaan

lääkäripulan motivoimana ja kansainvälistä suuntausta seuraten Suomessakin kehitetään sairaanhoitajien laaja-alaisia kliinisiä työnkuvia. Sairaanhoitajia työskentelee itsenäisesti päivystys- ja ajanvarausvastaanotoilla. Reseptihoitajakoulutuksen myötä työn­kuvaan ovat tulleet sairauksien diagnosointi ja hoitopäätökset, vaikka lain mukaan Suomessa diagnoosin saa tehdä vain lääkäri.Uusin työnjaoin pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja hillitsemään kustannuksia, mutta toteutuvatko nämä tavoitteet?pienen riskin potilaista, itsestään rajoittuvista sairauksista ja pienistä tapaturmista puhuttaessa hoitajavastaanoton tulokset ovat hyviä. Kroonisissa sairauksissa hoitosuunnitelman mukainen erikoishoitajien seuranta parantaa hoitomyöntyvyyttä ja hoidon tuloksia.Kun asiat monimutkaistuvat, ­ongelmat kuitenkin kasaantuvat. Hoitajan vastaanotto on hidastempoisempi kuin lääkärikäynti, eivätkä hoitajat kohdenna laboratoriotutkimuksia yhtä tarkasti kuin lääkärit. On havaittu, että hoitajat alkavat myös vastata uudenlaisiin tarpeisiin. Silloin työmäärä kasvaa ja hoitajien kuormittuneisuus lisääntyy. Hoitajat kirjoittavat reseptejä vähän, eikä lisäpätevyyden taloudellisia hyötyjä ole voitu osoittaa. Joidenkin tutkimusten perusteella kulut ovat saattaneet jopa nousta.Hoitajavastaanoton yhteydessä lääkärin työaikaa kuluu hoitajan konsultointiin ja toisinaan potilaan tutkimiseen uudelleen. Julkisessa perusterveydenhuollossa lääkärikäyntejä voidaan hoitajaohjauksella vähentää, mutta tutkitusti käyntien määrät erikoissairaanhoidon päivystyksissä ja yksityissektorilla vastaavasti lisääntyivät.Reseptihoitajien päivystysvas­taanotoille päätyy laaja kirjo akuutteja kipuja, vaivoja ja tapaturmia ­sekä etenkin yleisiä infektiotauteja. Harkintansa perusteella hoitaja konsultoi lääkäriä tai siirtää potilaan lääkärin vastaanotolle.tehtävien siirtoa hoitajille on kritisoitu myös maissa, joissa toimintaa on ollut paljon pitempään ja koulutusohjelmat ovat laajempia kuin Suomessa. Huolta herättää etenkin diagnostiikka.Vaikka monet sairaudet ovat yleisiä, niiden diagnosoiminen ei ole helppoa. Esimerkiksi infektioissa ­diagnoosin tekeminen on vaativaa myös lääkärille. Suppeat algoritmit ja pikatestit eivät aina erota virus- ja bakteeri-infektiota toisistaan tai sulje pois muita sairauksia.Tällaiset ongelmat voivat johtaa siihen, että diagnoosiksi tulee tavallinen tauti, vaikka taustalla olisi ­jokin muu sairaus. Näin meillä näyttääkin käyneen kaikissa hoitaja­reseptin piiriin nimetyissä infek­tioissa. Vakaviakin sairaustiloja on jäänyt havaitsematta. Etenkin lapsilla ja vanhuksilla ­oireet ja löydökset voivat olla epätyypillisiä ja kiireellisissäkin tilanteissa vähäisiä. Lääkkeet ja muut sairaudet voivat muuttaa taudin­kuvaa. Oikean hoidon ­viivästymisestä ja siitä aiheutuvista suuremmista kustannuksista ei ole tehty selvityksiä.systemaattinen kliininen tutkiminen, diagnostiikka ja hoitosuositusten tapauskohtainen soveltaminen edellyttävät lääketieteellistä koulutusta. Lääkäri käyttää työssään paljon teoreettista tietoa ja ­kokemusta. Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämis­oikeuden antavat lisäopinnot jäävät liian irrallisiksi tästä kokonaisuudesta.Hyödyt hoitajien laajennetuista työnkuvista ja erityispätevyyksistä voidaan saavuttaa ilman resepti­oikeuksia. Muun muassa hoitajan ja lääkärin työparit, monialainen tiimityö, sähköinen resepti ja reseptien pidentynyt voimassaoloaika ­tekevät tämän mahdolliseksi.On tärkeää, että kukin ammattiryhmä tekee koulutuksensa mukaista työtä. Sairaanhoitajan työpanos on hyvin olennainen: sairaanhoitaja voi tuoda esiin lääkärille muuten näkymättömiksi jääviä mutta erittäin keskeisiä potilaan asioita.Pätevä hoitotyö mahdollistaa sen, että lääkäri voi keskittyä omaan tehtäväänsä.Toisaalta lääkäri ei osaa hoitotyötä. Oikealla työnjaolla toiminta virtaviivaistuu ja tehostuu. Samalla sekä epätarkkuus että päällekkäisyydet vähenevät. Pitkällä ­aikavälillä tällainen työnjako on myös edullisin vaihtoehto.