Mielipide

#metoo-kampanjasta keskustellaan, olen odottanut vuoroa puida erityisesti Tukholmaan suuntautuvien, suosittujen laivaristeilyjen sisäänsä kätkemää seksuaalista ahdistelua.Yön yli seilaavilla laivoilla tuntuu vallitsevan aivan omanlaisensa bilekulttuuri ja ajatus jonkinlaisesta ”vapaasta vyöhykkeestä”. Avomerellä, tällä ihmeellisellä vyöhykkeellä, viinan- ja naisennälässä ei tunneta rajoja eikä toisiin kohdistuvasta ahdistelusta koidu seurauksia.Suomalaisessa juhlintakulttuurissa on paljon ahdistelua, mutta merellä sen määrä tuntuu olevan vielä aivan omaa luokkaansa.ylioppilaana ja 18-vuotiaana naisena olen ollut mukana lukioristeilyillä. Olen nähnyt, miten monille miesseu­rueille koko reissun tarkoitus on näyttänyt olevan nuorten tyttöjen ahdistelu ja häirintä. Risteilyt tuntuvat pahimmillaan naurettavalta kissa ja hiiri -leikiltä, jossa kysymys on lähinnä siitä, kuinka moneen tyttöön miesjoukkio ehtii käydä käsiksi ennen maihinnousua.Äskettäisellä abiristeilyllä puolet ajastani tuntui kuluvan oman ja ystävieni turvallisuuden varmistamiseen, vaikka tarkoitus oli pitää hauskaa. En jaksanut enää edes yllättyä, kun toisena iltana yläkannen baarissa tuntemattoman nelikymppisen miehen käsitys tuttavuuden tekemisestä oli kouriminen. Sain sen loppumaan vain karkaamalla paikalta.ryhmät lienevät laivayhtiöiden suurin ja tuottoisin asiakaskunta, käyttäväthän he runsaasti esimerkiksi laivan baaripalveluita risteilyille tullessaan. Silti laivayhtiöiden ­pitäisi miettiä, haluavatko ne tukea tällaisen kulttuurin jatkumista ja katsoa läpi sormien laivoilla tapahtuvaa ahdistelua.Laivayhtiöillä pitäisi olla selkeä nollatoleranssi kaiken ahdistelun ja häirinnän suhteen. Teoista tulisi saada rangaistuksia. Kokemukseni mukaan henkilökunta on nyt vain kohautellut olkiaan.Seksuaalisen häirinnän uhrin pitäisi pystyä kertomaan ta­pahtuneesta kaltoinkohtelusta laivalla luotettavalle henkilökunnan edustajalle. Onhan risteilyaluksilla fyysisten tapaturmien hoitoon tarkoitettu ensi­apupistekin. Sen yhteydessä olisi tarvetta myös seksuaalisen kaltoinkohtelun uhrien tuki­pisteelle.Henkilökunnan prioriteettina tulisi aina olla asiakkaista huolehtiminen.tapahtuvan ahdistelun toteuttamiskynnystä tulisi siis nostaa ja ahdistelusta ­ilmoittamisen kynnystä madaltaa. Risteilykulttuuri pitäisi päivittää vuoteen 2018.Epäkohtiin tulee puuttua. ­Jokaiselle pitää pystyä luomaan tasa-arvoinen ja turvallinen ympäristö.Toivon, että seuraavalla risteilyllä voin juhlia vapautuneesti juuri niissä vaatteissa kuin haluan pelkäämättä joutuvani häirinnän uhriksi.