Mielipide

Naisten ääni voimistuu vihdoin mediassa, mutta kuka kuuntelisi myös huonosti koulutettuja miehiä?

Keväällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Princetonin

Valkoisten

Helsingin Sanomissa

Ongelma

2015 Princetonin yliopiston professorit Anne Case ja Angus Deaton julkaisivat tutkimuksen, jonka mukaan valkoisten amerikkalaisten kuolleisuus oli kääntynyt kasvuun. Syyksi tutkijat arvelivat huumeet, alkoholin ja itsemurhat, joiden takaa tutkijat löysivät heikosti koulutettujen valkoisten syrjäytymisen ja epätoivon.Tutkimustulokset olivat niin hämmästyttäviä, että aluksi tutkijoiden kuviteltiin tehneen pilkkuvirheen. Siitä ei ollut kysymys.Viime vuonna tutkijapari kokosi tuloksensa kirjaan, joka on hurjaa luettavaa. Vielä vuonna 1999 koulunsa keskeyttäneiden valkoisten kuolleisuusluvut olivat 30 prosenttia alemmat kuin samassa asemassa olevien mustien. Vuonna 2015 ne olivat 30 prosenttia korkeammat.Tutkijat uskovat muutoksen selittyvän kouluttamattomien valkoisten taloudellisen ja yhteis­kunnallisen aseman romahduksella. Ikäluokka ikäluokalta ryhmän työllisyysaste on pudonnut, avioliittojen solmiminen on vähentynyt ja fyysiset ja psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet.yliopiston tutkimus tuli mieleen tilastosta, jossa Suomen valtiovarainministeriö oli pannut rinnakkain 25–34-vuotiaiden miesten työllisyyden ja suomalaisten syntyvyyden 2000-luvun alussa. Molemmat käyrät laskivat jyrkästi, mistä ei voi tietenkään vielä päätellä, että asiat liittyvät yhteen. Voivat kuitenkin hyvinkin liittyä.Amerikkalaistutkijat ovat arvelleet epätoivon kierteen etenevän niin, että työn muuttuminen epävarmaksi vähentää perheiden perustamista, mikä jättää yksinäiset ihmiset alttiiksi huumeille ja mielenterveyden ongelmille.Suomessakin on havaittu, että perheen perustaminen ja lasten saaminen ovat yhä selvemmin ­yhteydessä koulutukseen ja tuloihin – sekä niiden puutteeseen.Yhdysvalloissa kierteessä on niin miehiä kuin naisiakin, mutta Suomessa kriisi näyttää keskittyvän miehiin. Tilastokeskuksen tulon­jakotilaston mukaan pienituloisten osuus nuorista miehistä on kolminkertaistunut 2000-luvulla, kun taas naisten pienituloisuus on laskussa.Hyvä merkki ei ole sekään, että viime vuonna suomalaismiesten elinajanodotetta laskettiin ensimmäistä kertaa sitten lamavuoden 1995.amerikkalaisten kuolleisuuden kääntyminen kasvuun oli historiallinen käänne, sillä samanlaista romahdusta ei ole normaali­oloissa havaittu missään kehittyneessä maassa.Ilmiöstä on kuitenkin puhuttu ja kirjoitettu Yhdysvalloissa yllättävän vähän, sillä se sopii huonosti suureen kertomukseen, jossa naiset ja vähemmistöt taistelevat oikeuksistaan valkoisten miesten vallan alla.Etuoikeutettuna pidetyn ryhmän vaikeuksista voi olla vaikeaa puhua. Sen pelätään vievän tilaa muilta.Mutta ei tämä ole ­joko–tai-juttu. Voimme hyvin puhua niin poliisien väkivallasta, naisten ahdistelusta kuin epätoivon kuolemistakin, sillä niillä kaikilla on tärkeä yhteinen piirre. Kysymys on ihmisistä.on otettu käyttöön mittari, joka kertoo naisten osuuden lehden palstoilla. Millaisen tuloksen antaisi mittari, joka kertoisi, miten mediassa kuuluu heikosti koulutettujen ääni?Jotain voi päätellä siitä, että Helsingin Sanomien toimittajista naisia on 46 prosenttia mutta ei-ylioppilaita pyöreästi nolla prosenttia.Yhdysvalloissa tilanne on vielä paljon räikeämpi, sillä maan valtalehtien nuoret toimittajat tulevat valtaosin huippuyliopistoista, joiden opiskelijoista useimmat ovat vauraista akateemisista perheistä. He tuntevat Euroopan paremmin kuin Donald Trumpin Amerikan.Yritin illallisilla kysellä Washington Postin toimittajalta, eikö hän pidä toimittajakunnan yksipuolisuutta ongelmana, mutta kollega ei edes ymmärtänyt, mitä tarkoitin.tuntuu ratkaisemattomalta, sillä toimittajan työ on muuttunut koiranvirasta vaativaksi asiantuntijatehtäväksi. Perinteisen me­dian supistuessa kilpailu työpaikoista on kiristynyt entisestään.Jotain asialle pitäisi kuitenkin tehdä, sillä jos uskotaan, että sukupuoli tai etnisyys määrittelevät ihmisen ajattelua, niin totta kai siihen vaikuttavat myös koulutus ja perhetausta.Jos huonommin koulutetut eivät muuten saa ääntään kuuluviin, he ajautuvat helppoheikkien syliin. Huijarit sanovat olevansa köyhien asialla mutta käyttävät köyhiä aaseinaan – ja aseinaan.