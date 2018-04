Mielipide

nykyään kaikki pirstoutuu, nyt pannaan palasiksi kolumni.Otan mallia amerikkalaisesta herrasmiestenlehdestä, jonka nimi on Esquire. Se on 20 vuoden ajan julkaissut suosittua palstaa, jonka nimi on What I’ve Learned. Palstalla ihmiset kertovat, mitä he ovat elämästä oppineet.Mitä olen oppinut?ei saa ikinä säilyttää niin, että se lojuu tiskialtaan pohjalla viemäriä vasten. Tiskiharjan on tarkoitus olla mahdollisimman puhdas, ja viemärin suuaukko on kodin likaisin paikka. Voin vain kuvitella, kuinka monta turhaa vatsatautia tämä tapa on aiheuttanut.Lidlin nimi lausutaan ”liidel” eikä ”lidl”. Jos et usko, pyydä ääntämisohjeet keneltä tahansa saksalaiselta.Rakastumisessa on kysymys siitä, kuinka kahden ihmisen parhaat puolet sopivat yhteen. Rakkaudessa on kysymys siitä, kuinka hyvin heidän huonot puolensa sopivat yhteen.Kun joku osoittaa sinulle pienuutensa, saat tilaisuuden osoittaa suuruutesi.Jääkaapissa pitää aina olla keräkaali. Se on hyvää, halpaa, terveellistä ja kaloritonta. Raakana se on raikas, ja kypsyessään se muuttuu makeaksi. Kaiken lisäksi se säilyy melkein ikuisesti.Jos taloosi on tulossa putkiremontti, muuta heti.Jos autoa ajaessa lämmityslaite lakkaa toimimasta, aja tien sivuun. Auton moottori on ehkä leikkaamassa kiinni.Älä käytä laastaria. Käytä haavateippiä.Tee lapset nuorena tai vanhana mutta älä siinä välissä.Jos elämä tuntuu vaikealta, voit aina syyttää vanhempiasi. Syy on geeneissä, kasvatuksessa tai ympäristötekijöissä, ja vanhempasi ovat vastuussa niistä kai­kista.Näe vaivaa ja etsi kaupoista sellaiset sukat, joka todella sopivat sinulle. Sitten heitä kaikki vanhat sukkasi pois. Jokainen. Osta täsmälleen samanlaisia uusia sukkia ainakin kymmenen paria.Laki ei ohjaa moraalia vaan päin­vastoin.Kun lyöt vasaralla, käytä koko kättä, ei rannetta. Näin vältät virheosumat ja vääntyneet naulat.on pitkä, varsinkin työelämä. Virheitä sattuu ja typeryyksiä tulee ­tehdyksi, mutta pettymykset unohtuvat pian ja uusia tilaisuuksia tulee.Maailmankaikkeus on ollut olemassa aina.