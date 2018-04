Mielipide

En ole ilmastokriisin alla hankkimassa lapsia – ja olen asiasta vihainen

on ollut jo jonkin aikaa selvää, etten ole hankkimassa lapsia. Minusta ei olisi oikein pakottaa ­ihmistä kasvamaan ilmastokriisin alla. En luota ihmiskunnan hillitsevän ilmastonmuutosta tarpeeksi, enkä siksi usko ikinä voivani hankkia lapsia.Olen asiasta vihainen. Meidän jokaisen pitäisi voida uskoa parempaan tulevaisuuteen: pitäisi voida luottaa siihen, että jälkikasvumme elämä olisi ainakin yhtä onnellista kuin omamme.YK:n ihmisoikeusjulistuksessa todetaan, että jokaisella täysi-ikäisellä on oikeus perustaa perhe. Moraalini ei kuitenkaan nyt antaisi lupaa perheen perustamiseen. Yksi ihmisoikeuksistani on siis viety minulta pois.Moni nuori suhtautuu tulevaisuuteen pessimistisesti. Yhä useampi pohtii, onko oikein tehdä lapsia tähän maailmaan.Jos päättää olla hankkimatta lapsia ympäristösyistä, hyväksyy, etteivät ihmiset voi ikinä elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen ja huonoista tavoista luopumisen pitäisi kuitenkin aina perustua siihen, ­että kaikki vähentävät päästöjä yhtäläisesti. Ei voi olla niin, että toiset uhraavat itsensä muiden jatkaessa saastuttamista.Tähän haluaisin nähdä luopumisen rajan asettuvan. Voimme luopua hämmästyttävän monista asioista, kunhan emme luovu elämästä itsestään. Lapsen hankkimatta jättäminen olisi kuitenkin juuri elämästä luopumista. Lapsen saaminen kuvastaa kulttuurin ja sivistyksen jatkuvuutta, rakkauden ja muiden inhimillisten tunteiden säilyvyyttä, mutta ennen kaikkea uuden elämän arvostamista.Emmekö me taistele ilmastonmuutosta vastaan juuri elämän nimeen? Eikö tarkoitus ole saada ilmaston lämpeneminen loppumaan, jotta elämä voi jatkua mahdollisimman pitkään ihmiskunnasta huolimatta?Toivon, että tuntisin muutoksen tuulet jo pian. Meillä on kuitenkin kiire. Olin ­kuvitellut ­perustavani perheen joskus kolmissakymmenissä, mihin on ­aikaa enää alle kymmenen vuotta. Ilmapiirin pitäisi muuttua nopeasti, jotta saisin ajoissa ­uskoni ­takaisin. Yhä laajemmin esitetään, että hiilidioksidipäästöjen tulisi kääntyä laskuun jo vuonna 2020. Tämä tarkoittaa, että Suomen ilmasto­strategian tulisi muuttua merkittävästi.Hallituksen tärkeimmän tehtävän pitäisi olla nuorten tulevaisuudenuskon palauttaminen. Kaikkien päätösten, puheiden ja suunnitelmien tulisi lähteä siitä, että me nuoret voisimme luottaa jatkuvuuteen. Haluan maailman, jossa voin luottaa siihen, että uusi elämä on parempi vaihtoehto kuin ihmiskunnan kuihtuminen ja kuolema.Koko ilmastoasia kiteytyykin kysymykseen: olisiko oikein tuoda lapsi tähän maailmaan? Toistaiseksi vastaukseni on ei. Haluan asian olevan toisin.