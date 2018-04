Mielipide

Lastensaanti yhdistetään helposti naisiin, vaikka juuri pienituloisten miesten on vaikeinta perustaa perhe

Suomessa

on yhä enemmän ihmisiä, jotka toiveistaan huolimatta elävät ilman puolisoa tai omia lapsia. Syntyvyyden laskun takana on ennen kaikkea kehitys, jossa ensimmäisen lapsen saantia lykätään eri syistä yhä myöhemmäksi, tai vanhemmaksi ei tulla lainkaan. Siksi perinteisen perhepolitiikan ohella onkin tärkeää kehittää perheellistymistä edistäviä yhteiskunnallisia tekijöitä.Lapsettomien osuus Suomessa oli jo ennen nykyistä syntyvyyden laskua maailman kärkiluokkaa. 45–49-vuotiaista noin joka neljäs mies ja joka viides nainen ei ole saanut omaa biologista lasta tai adoptiolasta. Vähemmän koulutetuista miehistä jopa joka kolmas on lapseton. Lapsettomien osuus todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa.Kuten on korostettu, nuorten miesten perheellistyminen kietoutuu heidän työllistymiseensä ja hyvinvointiinsa. Pienituloisten miesten on muita vaikeampaa löytää puoliso, jonka kanssa perustaa perhe. Yksin elävä mies taas ei käytännössä voi tulla vanhemmaksi, sillä hänen on vaikeaa adoptoida lasta.Suomessa lastensaanti yhdistetään edelleen helposti yksinomaan naisiin ja äiteihin. Väestöliitto on pitkään korostanut, että Suomen erityisongelma on miesten syrjäytyminen niin ansiotyöstä kuin perheen perus­tamisestakin. Tasa-arvoa tulee lisätä koulutusrakenteita ja -sisältöjä muokkaamalla siten, että kouluttautuminen motivoisi ja kannustaisi paremmin myös poikia ja nuoria miehiä. Pitää myös huolehtia kaikkien nuorten jatko-opintoihin ja työllistymispolkuihin pääsemisestä.Tarvitsemme toimenpide­ohjelman poikien ja nuorten miesten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden ­vahvistamiseksi. Tarvitsemme myös lisää tietoa miesten lapsitoiveista ja isyydestä. Muissa Pohjoismaissa tarjotaan valmiiksi tilastoja niin naisten kuin miestenkin hedelmällisyydestä. Miksi ei Suomessa?Poliittisilta päättäjiltä ja työnantajilta tarvitaan selkeä viesti siitä, että sekä naisten että miesten vanhemmuus on tervetullut asia yleisesti yhteiskunnassamme ja myös työelämässä. Raskaana olevien ja vanhempain- ja hoitovapaata käyttävien syrjintä on saatava kitketyksi työelämästä. Yhteiskunnassa täytyy olla tilaa saada lapsia ja perustaa perhe ajoissa.