Mielipide

Työkaverini lähtee lounaan jälkeen kiipeämään Mount Everestille – nyt matkaa on tehty jo yli kaksi kilometriä

Työkaverini

Nousu

Käsi

Onneksi

Myös

kiipeää päivittäin lou­naan jälkeen Mount Everestin rinteitä. Hän nousee rappusia Sanomatalon kellarikerroksen ruokalasta kuudennessa kerroksessa sijaitsevaan toimitukseen. Nousua kertyy hänen laskujensa mukaan yli 24 met­riä. Tavoitteena on kivuta vuodessa 8 850 metriä eli Mount Everestin huipulle.Urakka alkoi syksyllä. Nyt hän on kiivennyt jo lähes 2 500 metriä. Hän on siis jo puolivälissä matkalla Mount Everestin perusleirille.”Pitää olla tavoite. Kuka hullu jaksaisi muuten kiivetä joka päivä rappusia”, hän sanoo.kestää pari minuuttia, ja matkalla ehtii pikkuisen hengästyä.Sekin riittää pienentämään ennenaikaisen kuoleman riskiä, kunhan liikuntaa kertyy päivän aikana kokonaisuudessaan riittävästi, kertoo uusi amerikkalainen tutkimus.Tähän asti meitä on patistettu harrasta­maan reipasta kestävyys­liikuntaa vähin­tään 2,5 tuntia viikossa, vähintään kymmenen minuuttia kerrallaan. Lisäksi pitäisi treenata lihaksia ainakin kahtena päivänä viikossa.ylös siellä kotikatsomossa – kuinka moni pystyy tähän?Tilastojen mukaan sadan ihmisen joukossa käsiä nousee 11. Eikä niiden joukossa tosiaankaan ole minun kättäni. Samaan aikaan tilastot kertovat, että naisten odotettu elinikä ei enää nouse, miesten jopa laskee.Masentavaa. Mitä me teemme suosituksella, jota juuri kukaan ei noudata?UKK-instituutti aikoo muuttaa suositusta. Vaatimus kymmenen minuutin yhtäjaksoisesta liikunnasta on nimittäin täyttä kukkua.Kymmenen minuutin minimi johtuu siitä, että suositukset perustuvat kyselytutkimuksiin. Niihin vastatessaan ihmi­sillä on taipumusta liioitella. Nyt tutkijat ovat ryhtyneet käyttämään liikemittareita, joten saamme vihdoin oikeata tietoa.Ehkä suositukset muuttuvat lannistavista vaatimuksista iloisiksi kannusteiksi, jotka rohkaisevat kaiken ikäisiä kävelemään, pyöräilemään baanoilla ja treenailemaan puistojen kuntoilupisteissä.minä panin oman liikuntapiirak­kani kerralla kuntoon, ja se oli helppoa. Otin viikonloppuna pyörän esille. Tavoitteeni on ajaa Pariisiin.Kun otetaan huomioon 20 kilometrin päivittäinen työmatka ja kesäloma, pääsen Eiffel-tornille lokakuuhun mennessä.