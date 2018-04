Mielipide

Varhaiskasvatuslaki tarvitsee aikalisän

Hallituksen

Päiväkodeissa

Jos

Uudistusta

Jos

esitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi aletaan pian käsitellä eduskunnassa. Uudella lailla on tarkoitus kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstön pedagogista osaamista.Hallituksen lakiuudistukselle esittämät tavoitteet ovat kannatettavia. Keinot, joilla varhaiskasvatusta nyt halutaan kehittää, ovat kuitenkin huonosti valittuja. Hallituksen esitys ei puutu varhaiskasvatuksen merkittävimpiin epäkohtiin, kuten suuriin ryhmäkokoihin tai työn­tekijöiden jaksamiseen.Uuden varhaiskasvatuslain uudistuksessa on otettava aikalisä.työskentelevien ­lastentarhanopettajien kelpoisuus­ehtoja kiristettäisiin lakiesityksen mukaan tuntuvasti.Nyt lastentarhan­opettajaksi voi kouluttautua yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Jatkossa vain yli­opistopolun valinneilla varhaiskasvatuksen kandidaateilla olisi mahdollisuus työskennellä lastentarhan­opettajina. Ammattikorkeakoulun käyneet lastentarhanopettajat menettäisivät pätevyytensä. Heistä tulisi varhaiskasvatuksen sosionomeja.Samanaikaisesti henkilöstörakenteesta säädettäisiin, että vähintään kahdella kolmesta päiväkodissa työskentelevistä tulisi olla lasten­tarhanopettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto. Nykyisen lain mukaan päiväkodin hen­kilökunnasta joka kolmannella tulee ­olla lastentarhanopettajan kel­poisuus.Lastenhoitajien määrä lähes puolitettaisiin. Nyt henkilöstöstä 60 prosenttia on lastenhoitajia, yhteensä 24 000.Lakiesitystä on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön mahonkipöydillä asiantuntijatyönä. Kurahousujen kanssa kamppailevaa henkilöstöä ei ole kuultu tai kuunneltu.laki toteutuisi, päiväkoteihin ei todennäköisesti saataisi riittävästi päteviä opettajia edes vuoteen 2030 asti kestävän siirtymäajan kuluessa. Lastentarhanopettajista on jo nyt ankara pula – erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Lastentarhan­opettajat eläköityvät, ja monet vaihtavat alaa. Kehno palkkaus ja suuret ryhmäkoot eivät motivoi.Lakiuudistuksen tueksi esitetyt henkilöstölaskelmat ovat ristiriitaisia, eikä siirtymäaika ole realistinen. Lakiesityksen perusteluissa kuntasektorilla arvioidaan työskentelevän 40 000 varhaiskasvattajaa. Saman dokumentin palkkakustannusarviossa lukumäärä onkin 27 000. Tämä ei anna hyvää kuvaa lainvalmistelun tasosta.Uudistus vaikuttaisi kuntien rekrytointiin heti, kun uusi laki tulisi voimaan elokuussa. Lastenhoitajia ei enää palkattaisi. Alalle valmis­tuvat lähihoitajat ja lastenohjaajat jäisivät tyhjän päälle. Työvoima­pulaa jo nyt potevan alan houkuttelevuus kär­sisi entistäkin pahemmin.ajavat uskovat vakaasti, että vain yliopiston käyneillä lastentarhanopettajilla on pedagogisia valmiuksia. Lakiesitys ei tunnista lastenhoitajien tai sosionomien osaamista.Ammatillisen koulutuspolun valinneet lastenhoitajat ja lasten­tarhanopettajat ovat kuitenkin pedagogiikan ammattilaisia. Lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat ­toteuttavat pedagogista toimintaa yhdessä, vaikka opettajilla onkin koordinaatiovastuu. Päiväkodin arjessa hoiva ja pedagogiikka kulkevat käsi kädessä.Ammatillisesta koulutuksesta vastaava ministeriö ei ymmärrä ammatillisen koulutuksen arvoa. Jäykän säätelyn sijaan henkilöstön peda­gogista osaamista olisi järkevintä kehittää ammatillisten tutkintojen sisältöjä päivittämällä sekä henkilöstön täydennyskoulutuksella.Vastikään uudistettu kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on esimerkki pedagogisesti kunnian­himoisesta tutkinnosta. Lakiuudistuksen jälkeen siitä tulee arvoton.hallitus todella haluaa vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua, aloitteet tulisi kohdistaa varhaiskasvatuksen todellisiin kipukohtiin.Olisi varmistettava, että kaikissa päiväkodeissa on riittävä henkilöstömitoitus. Myös alan houkuttelevuutta tulisi parantaa työoloja ja palkkausta kehittämällä.Lastentarhanopettajia voidaan – ja tulee – kouluttaa lisää. Tämä on mahdollista jo nyt.Lainsäätäjän tehtävänä on ratkaista ongelmia eikä luoda niitä.