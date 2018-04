Mielipide

Teinipoikani on koukussa digilaitteisiin – mikä avuksi?

Poikani

on fiksu, kaikilla tahoilla pidetty teini. Hän käy harrastuksissaan ilman hoputusta ja hoitaa koulunsa mallikkaasti. Hänellä on hyvät kaverisuhteet ja mielessään unelma-ammatti, joka inspiroi häntä tulevaisuuden suunnitelmiin. Kaikki näyttää hyvältä.Silti lähes päivittäin ajaudun poikani kanssa isoon riitaan digilaitteiden käytöstä. Ne ovat koukuttavina läsnä koko ajan ja kaikkialla: ruokapöydässä, wc-pöntöllä, sängyssä nukkumaan mennessä ja yöllä tyynyn vie­ressä. Uhkaavan riippuvuuden merkit näkyvät laitteiden käytön lopettamisen vaikeutena riippumatta kilpailevan tekemisen tarjonnasta. Kavereiden tapaaminenkin tapahtuu laitteiden välityksellä.Olen yrittänyt epätoivoisesti rajoittaa digilaitteiden käyttöä. Ensin kauniisti pyytämällä, sitten ääntäni korottamalla. Lopulta olen menettänyt malt­tini, kun mikään ei tunnu auttavan. Uhkailu ja lahjonta eivät toimi. On vaikeaa uskoa, että tämä olisi vain yhden äidin murhe.Digitalisaatio on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta ainakin meidän perheessämme myös loputtomasti kiistaa, pahaa mieltä ja huolta.Alkoholin ja tupakan myyntiä säätelevät kellonaika- ja ikärajoitukset. Mitä on tehtävissä digi­ajan säätelemiseksi? Voisiko joku asiantuntijataho puuttua tähän todennäköisesti globaaliin ongelmaan ennen kuin lastemme, lastenlastemme ja lasten­lastenlastemme aivojen hermoverkot ovat altistuneet jatkuvalle virtuaalimaailman läsnäololle?