Mielipide

Saksassakin pohditaan nyt perustuloa, ja Suomen kokeilu saa huomiota

Saksan

Kiitosten

Saksalainen

sosiaali­demokraa­teilla on ongelma. He tulivat 2000-luvun alussa luoneeksi hyödyllisen hir­viön, josta ei ole päästy eroon.Kyse on Agenda 2010 -ohjelman so­siaali- ja työttömyysturvan uudistuksista ja erityisesti laista, joka kulkee Saksassa nimellä Hartz IV.Sosiaali- ja työttömyysturvan uudistus oli mullistus. Myös siksi, että se toimi. Työttömyys taittui.Työttömien asema kuitenkin muuttui, kun tuesta tuli uudella tavalla vastikkeellista. Syntyi uudenlainen köyhien ryhmä, joka sinnittelee 416 euron korvauksella. Työn murros on tehnyt sen, että vaikka työttömyys on vähentynyt, kasvavalla joukolla ihmisiä ei ole Hartz IV:lle mitään vaihtoehtoa.sijaan demarit saivat Hartz IV:sta poliittisen taakan, joka ­painaa yhä. Köyhät köyhtyivät, ja SPD menetti duunarien luottamuksen. Kannattajia siirtyi muihin puolueisiin ja SPD rikkoi välinsä ay-liikkeeseen.Itsekritiikki on ollut kovaa. Lohdutusta ei ole tuonut se, kuinka tyytyväisiä ­Angela Merkelin johtamat kristillis­demokraatit ovat olleet uudistukseen.Demarit tekivät likaisen työn ja putsasivat työttömyystilastot. Hartz IV on myös ollut kätevä syntipukki, jolla SPD on voinut selittää vaalitappioita.Nyt jotain on kuitenkin muuttunut. Hartz IV:stä halutaan tosissaan eroon. Tilalle tarjotaan perustuloa.keskustelu perustulosta on ollut käynnissä vuosia. Sävyltään se on yhtä vauhdikasta kuin kaikkialla muuallakin, missä perustulolla on ratkottu globalisaation ja digitalisaation tuomaa uutta työn murrosta, kun osa jälkiteollisenkin ajan työntekijöistä tuntuu putoavan tyystin työmarkkinoilta.Poliittisesti keskustelulla ei kuitenkaan ole ollut painoa. Yksi syy on ollut hyvässä työllisyydessä – vauhdilla etenevä työn murros on peittynyt talouskasvuun.Nyt sävy on uusi. Sysäyksen antoi kaksi poliitikkoa. Toinen on Berliinin pormestari Michael Müller, demari, ja toinen hallituksen uusi terveysministeri, kristillisdemokraattien nuori kyky ja Merkelin haastaja Jens Spahn.Müller sanoi ääneen, että Hartz IV:n aika on ohi. Spahn taas tokaisi Saksan leipäjonoista, ettei kukaan Hartz IV:n saaja kuole nälkään. Niin ylimielistä puhetta ei edes Spahnilta odotettu.Saksa pohtii nyt uuden ajan sosiaaliturvaa, ja Suomen perustulokokeilu saa huomiota. Ei olisi ihme, jos demarien uusi työ- ja sosiaaliministeri Hubertus Heil aloittaisi Saksassa oman kokeilun.