Mielipide

Sinä iltana kaikki muu lakkasi hetkeksi olemasta

viime viikonloppuna puolisoni kanssa luonnon helmassa meren äärellä. Olimme liikkeellä alkuillasta, ja seudulla oli hiljaista. Siksi saimme nauttia liki taianomaisessa rauhassa kauas merelle kurkottavan niemen puista ja poluista, poikkeuksellisen alhaalla olleen merenpinnan pitkältä matkalta paljaaksi jättämästä meren­pohjasta ja matalassa ranta­vedessä iltapuhteella olleista lukuisista erilaisista linnuista.Seudun kauneus ja hiljaisuus hidastivat myös oman käyntimme tahtia. Siksi havahduimme äkkiä siihen, että kaksi peuraa seisoi valppaina ja liikkumattomina vain muutaman metrin päässä meitä tuijottamassa. Ilma oli viileä ja maisemassa oli vain vähän värejä, mutta taivas ja vesi hehkuivat jo likimain kesäyön kaltaista valoa.Siinä valossa seisoimme pitkän tovin hiljaa paikoillaan yhdessä peurojen kanssa. Sitten peurat jatkoivat kesken jäänyttä iltaruokailuaan, ja me jatkoimme matkaa.Kohtasimme samat peurat vielä toisenkin kerran illan aikana. Aurinko oli juuri laskenut, kun kuljimme mieheni kanssa peräkkäin aukealla paikalla kahden metsän välissä. Huomasimme, että peurat kulkivat takanamme peräkanaa samaan suuntaan. Seisahduimme taas niitä katselemaan. Peurat eivät antaneet sen häiritä itseään vaan askelsivat hitaasti ohitsemme ja katosivat metsään.kaikki muu lakkasi hetkeksi olemasta. Oli vain ajaton, täydellisen kiireetön ja sydämen pohjaan asti rauhallinen olo.Tuo rauha tuli tarpeeseen, sillä kevät on minulle paitsi ihana myös monella tapaa vaikea vuodenaika. Siitepöly haittaa oloa, katupöly korventaa silmiä ja allergialääke väsyttää pakkausselosteen muuta lupaavasta merkinnästä huolimatta. Sen lisäksi mieleni kaipaa koko ajan ulos kevään ihmeiden äärelle.Jos saisin vapaasti päättää, jättäisin juuri nyt kaikki päivätyöni ­tekemättä. En lähtisi töihin aamulla. En pohtisi sotea enkä sosiaaliturvan uudistamista, en seuraaviin vaaleihin valmistautumista enkä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Brysselissä pidettävää puhetta. Käyttäisin valveillaoloaikani vain va­losta nauttimiseen, kaiken uudestisyntymisen ihmettelemiseen ja talven pimeiden aikana pinoksi asti kertyneiden kirjojen lukemiseen.Suomi ja Eurooppa ovat minulle tähän aikaan vuodesta yksinkertaisesti liian suuria. Täällä ilma on vielä pääosin viileää ja maisema lähes täysin vailla värejä. Brysselissä on jo kosolti vihreää, puut ja pensaat kukkivat eikä ulkona tarvitse ohuessakaan takissa palella. Etelämpänä ei juuri mitään muuta olekaan kuin vihantaa maisemaa.Maailman asioista puhutaan noilla toisilla suunnilla niin kovin isoilla sanoilla ja kirjaimilla. Asioiden eteneminen ei silti ole sielläkään suoraviivaista vaan pikemminkin vuoroveden kaltaista.tulevaisuutta koskevat ehdotukset nousevat kerta toisensa jälkeen korkealle. Ja ne ulottuvat yhä useammille aloille. Siksi meilläkin taitetaan peistä siitä, missä kaikessa oman maamme tulisikaan taas olla mukana, kun maailma näyttää jälleen kerran uudelta.Ja sitten koittaa taas laskuveden aika: veden pinta alkaa ensin liikkua ja sitten vetäytyä. Ja laskevan veden alta paljastuu taas pohjan sama vanha muoto ja sen tutuilla paikoilla olevat kivet ja karikot. Vain väistyneen veden pohjahiekkaan piirtämät kuviot kertovat, että jokin kävi hetki sitten täällä.Mihin Suomen sitten pitäisi ryhtyä tänä keväänä? Ja missä kaikessa olla mukana? Sitä en edelleenkään tiedä. Mutta huomaan nyt ymmärtäväni paljon aiempaa paremmin myös niitä, joiden mielestä unionin syventämisessä tulisi sittenkin edetä vain vaiheittain ja pienillä askelilla.instituutiot ovat tärkeitä ja niitä on hyvä kehittää. Ne eivät kuitenkaan itsessään poista poliittisia erimielisyyksiä ja toiminta­tapoihin liittyviä eroja unioni­maiden väliltä. Siksi kysymys vallasta ja sen jakautumisesta unionissa on Suomelle tulevaisuudessakin tärkeä. Niin on myös kysymys ­sosiaaliturvasta.Sosiaaliturva on edelleen jäsenmaiden oman toimivallan piirissä. Sitä koskevat uudistukset täytyy kuitenkin tehdä niin, että ne sopivat yhteen unionin perusvapauksien kanssa. Se on hyvä pitää mielessä sosiaaliturvan tulevaisuutta koskevissa pohdinnoissa myös täällä Suomessa.