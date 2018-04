Mielipide

Petteri Orpo ja Juha Sipilä, kuin vanha pari

keskiviikko­iltana seurasin kotona hallituksen menokehys­neuvottelujen tiedotus­tilaisuutta netistä. Kuuntelin hajamielisesti johtotroikan puheita samalla kun puuhastelin arki­askareita.Ykskaks havahduin kuuntelemaan tarkemmin: ääni oli valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok), mutta puhetapa pääministeri Juha Sipilän (kesk).Kummankin puheessa esiintyivät kahdennetut konsonantit, jotka ovat joillekin murteille tyypillisiä.kahdennetut konsonantit ovat ikään kuin puolitoistakertaisia.Pari esimerkkiä: Sipilä ei sano ”siitä” vaan ”siittä”. Sen huomaa jokaista Pääministerin haastattelutuntia kuunnellessa. Niin äänsi viime viikon tiedotustilaisuudessa Orpokin.Lisäksi Orpo lausui ”etteenpäin”. T on tyypillinen kahdentuva konsonantti, niin myös k ja p.Tarkkakorvainen saattaisi löytää muitakin yhtäläisyyksiä Sipilän ja Orpon puheenparresta.puheenjohtajat toki viettävät paljon aikaa yhdessä. Sanotaan, että pitkään yhdessä eläneet avioparit alkavat muistuttaa toisiaan, tai että koira ja isäntä alkavat muistuttaa toisiaan – ottamatta kantaa siihen, kumpi tässä tapauksessa on kumpi.Sukujuuretkaan eivät tarjoa selitystä. Orpo on lähtöisin Satakunnasta, entisestä Köyliön kunnasta, joka on liitetty nykyiseen Säkylään.Sipilä taas kävi syntymässä Vetelissä Keski-Pohjanmaalla, mutta lapsuutensa ja nuoruutensa hän eli Puolangalla, Kainuun puolella.Sipilän nykyinen kotipaikka on Kempele Pohjois-Pohjanmaalla. Orpon nykyinen kotikaupunki Turku on puolestaan tunnettu lyhyestä, säksättävästä puhe­tavasta. Muistelkaapa vaikkapa kokoomuksen entistä puheenjohtajaa Ville Itälää. Hän tosin syntyi Luumäellä.löytyy se yhdistävä tekijä: Sieltä on syntyisin myös Orpon puoliso Niina Kanniainen-Orpo. Taas tuli todistettua, että Suomi on pieni maa.Orpon ääntämys ei siis välttämättä johdukaan Sipilästä vaan ehkä omasta puolisosta. Jos altistuu samalle murteelle sekä päivällä töissä että illalla kotona, vaikutteita voi olla vaikea välttää.Luulisi olevan maallekin hyväksi, että pääministeri ja valtiovarainministeri puhuvat kerrankin samaa kieltä, vieläpä samaa murretta.