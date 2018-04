Mielipide

Vuonna 2015 tehtiin poikkeuksellisen tärkeä selvitys, joka auttoi nostamaan Suomen talouden taantumasta

Suomen Pankki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvitys

Jälkikäteen

Muuttuva

on viime vuosina tuskaillut pohtiessaan, kuinka paljon se voi osallistua Suomen talous­politiikan ongelmien ratkomiseen. Tarvetta osallistumiseen olisi, mutta liian syvälle politiikkaan ei huvittaisi mennä.Puolueettoman taloustiedon tarjonta kelpaa periaatteessa kaikille, mutta käytäntö on ihan toista: fakta voi todistaa ongelman, jonka korjaaminen vaatii mitä puolueellisimpia ratkaisuja. Siispä välillä kiistellään korjaustoimista, niitä ehdottavien oikeudesta ehdottaa ja faktoista.Hyvä esimerkki on taannoinen mittaus Suomen kilpailukyvystä. Suomen Pankki kertoi vuonna 2015, että Suomen kustannuskilpailukyky on taantuman aikana heikentynyt merkittävästi suhteessa tärkeimpiin kauppakumppaneihin.Teemaan erikoistunut pankin tutkija Lauri Kajanoja valitsi Suomen kannalta oleellisimmat mittarit sekä verrokkimaat ja laski, että työkustannusten tulisi alentua 10–15 prosenttia, jotta Suomen vaihtotase päätyisi plussalle ja tehdasteollisuuden työllisyys takaisin pitkän aika­välin trendilleen.Tämä selvitys on hyvä esimerkki siitä, miten tutkimus ja päätäntä keskustelevat onnistuneesti. Laskelma oli erittäin vaikuttava: se päätyi heti politiikan päättäjien ja virkamiesvalmistelijoiden tutkittavaksi. Päättäjille tuli selväksi, että palkkamaltti ja odottelu eivät riitä poistamaan ongelmaa, vaan pitää tehdä jotain.herätti myös pahaa verta. Työntekijät kokivat, että selvitys oli syöttö työnantajien lapaan liittokierroksen lähestyessä. Vastaväitteitä oli paljon: ongelma on tuotantorakenteessa, tuottavuuden romahtamisessa elektroniikkateollisuuden kadon vuoksi ja yritysjohtajien myynti­taitojen puutteessa eikä palkoissa. Laskelman paikkansapitävyyttäkin epäiltiin.Mutta myös työnantajaleiristä kuului nurinaa. Kajanojan selvityksestä kun näki, että kilpailukyky heikkeni vuosien 2007 ja 2008 liittokierroksen seurauksena merkittävästi. Eli työnantajat olivat todistetusti olleet mukana suomalaisen elinkeinoelämän ja koko Suomen oloja heikentävissä ratkaisuissa. Tuli tehtyä oma maali.Kilpailukykylaskelma oli hyvä esimerkki siitä, mitä tutkimus voi saavuttaa, jos se puuttuu ajankohtaiseen reaalimaailman ongelmaan.Talouspolitiikan ratkaisuja tehdään usein jälkijättöisesti, ja taloustutkimus tapaa kommentoida asioita myöhässä tai liian yleisellä tasolla. Joskus tulosten esittäjän puolueettomuuttakin epäillään. Nyt laskelman esitti puolueettomana pidetty taho – Suomen Pankki –, sen lopputulokset olivat kiteytettävissä pariin kuvioon, ja työ valmistui juuri ­oikealla hetkellä.Kilpailukykylaskelma oli tukena, kun hallitus kevensi työnantaja­maksuja ja hahmotteli muita kilpailukykyratkaisun osia. Samaan las­kelmaan vedottiin, kun työmarkkinoilla haettiin maltillisia palkka­ratkaisuja ja niitä koordinoitiin.huomaa, että tehdyt ratkaisut tulivat täsmälleen oikeaan aikaan: ne antoivat hieman lisää vauhtia, kun Suomi alkoi nousta taantumasta.Nyt kustannuskilpailukykyero suhteessa tärkeimpiin kilpailija­maihin on lähes poistunut. Toki apua on tullut myös verrokkimaista, joissa jo pitempään jatkunutta noususuhdannetta on ammennettu viime aikoina palkkoihin reippaammin kuin Suomessa. 10–15 prosentin kohennustarve on kutistunut jonnekin viiden prosentin tienoille. Jos tuottavuus Suomessa kasvaa odotetusti, ongelma on lähes voitettu.tilanne vaihtaa arvostelijatkin. Nyt työntekijöiden edustajat tunnustavat aiemmat laskelmat ja kertovat, että kun vaihtotaseongelma on nyt poissa, kustannuskilpailukykyongelmakin on poissa.Työnantajien leirissä kilpailu­kykyprosentit ovat muuttuneet hieman hitaammassa tahdissa: eroa on kuulemma yhä 5–10 prosenttia kauppakumppaneihin verrattuna.Palkkapuoli on jo työnantajalle mieluinen, ja maltti painaa kustannuksia, mutta sitkeään kilpailukykyeroon vetoamisella työnantajat hakevat hallitukselta ratkaisuja, jotka tekisivät yritysten investoinnit nykyistä kannattavammiksi.Ehkä Suomen Pankki voisi tehdä puolueettoman selvityksen siitä, kuinka paljon Suomen talouden tuottavuuden nostoa todellisuu­dessa rajoittavat vähäiset investoinnit ja kuinka paljon paremmin investointeja tuetaan tärkeimmissä kauppakumppanimaissa. Loppu­tulokset mielellään yhteen graafiin.