”Koko ajan ne katsovat, mitä muuta työtä voisi olla tarjolla”

soitti. Työelämä oli ottanut koville, ja hänen piti purkautua.Kaveri työskentelee toimitus­johtajana kasvuyrityksessä. Yhtiö on verraten nuori, hyödyntää teknologiaa ja toimii kansainvälisillä markkinoilla. Kaikki keskustelussa sanottu ei ollut painokelpoista, mutta asian voi tiivistää lauseeseen: työelämä ei ole yhtä juhlaa start up -yrityksissäkään.Näkökulma oli nyt tietysti yritysjohtajan. Haasteita kertyy, sillä suurin osa työntekijöistä on kokemattomia nuoria, jotka ovat haluttomia sitoutumaan ja noudattamaan työelämän perinteisiä pelisääntöjä.”Ja koko ajan ne katsovat, mitä muuta työtä voisi olla tarjolla”, hän manasi.Nyt oli lähtenyt työntekijä neljän kuukauden jälkeen.startupeista on puhuttu paljon, yleensä myönteisesti. Teknologia- ja kasvuyritysten vuosittaisesta kokoontumisesta Slushista on tullut jonkinlainen pyhiinvaellustapahtuma, jonne myös poliitikkojen ja jo ikääntyneiden yritysjohtajien pitää päästä näyttäytymään.Työelämästä suomalaisissa startupeissa tiedetään kuitenkin toistaiseksi vähän. Aalto-yliopiston tutkija Hertta Vuorenmaa arvioi, että aiheesta on jo käynnissä lukuisia tutkimuksia, ja pian esitellään tuloksia. Vuorenmaa itse on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia johtamiseen ja työelämään.Vuorenmaa muistuttaa, että startupit voivat olla hyvin poikkeuksellisia työ­ympäristöjä. Niissä työskentelee paljon ihmisiä, joilla on harvinaisia ja yrityksille hyödyllisiä taitoja. Se tuo heille osaamiseen perustavaa valtaa, ja siksi he voivat valita työpaikkansa.”Jos sitten koko ajan vaihtaa työ­paikkaa, saattaa olla hankalaa ymmärtää, mitä yrityksen työkulttuurilla tarkoitetaan”, Vuorenmaa sanoo.kuitenkin turha syyllistää nuoria, jos heille eivät maistu työelämän vanhat mallit. He ovat kasvaneet maailmassa, jossa koko ajan muistutetaan, että työ­elämässä olet oman onnesi seppä.Nyt yritysten suurimpia haasteita onkin, miten tekijöitä houkutellaan ­mukaan ja miten heistä pidetään kiinni. Usein kunnon palkka ei riitä, vaan pitää tarjota myös hyvää johtamista ja työlle merkitystä.Vuorenmaalla oli terveisiä kaverilleni: ”Palkkaa henkilöstöjohtaja. Älä ota mitään Excelin kyttääjää, ota sellainen, jo­ka ymmärtää myös ihmisten johtamista.”