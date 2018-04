Mielipide

Koreoiden etsikkoaika on hyödynnettävä

Etelä-Koreassa

Korean sotaan

Suomen

yliopistossa sijaitsevan Tuomiopäivän kellon viisareita siirrettiin tämän vuoden tammikuun 25. päivänä puoli minuuttia lähemmäs kohti keski­yötä. Tuon siirron jälkeen kello on nyt kahta minuuttia vaille kaksitoista – jos viisarit siirtyisivät kaksi minuuttia edemmäs, se kertoisi ihmiskunnan tuhoksi koituvan ydinsodan syttymisestä.Tammikuussa viisareiden siirron taustalla oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välinen uhittelu ydinaseilla. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvioi Ko­rean niemimaalla puhkeavan ydinsodan vaativan miljoona uhria jo ensimmäisenä päivänä.helmikuussa järjestetyistä Pyeongchangin talvi­olympialaisista alkanut suojasää on tuonut sekä Koreoiden välille että Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean ­välisiin suhteisiin hengähdystauon.Nykyinen mahdollisuus olisi nyt huippuvaarallisten vaiheiden jälkeen hyödynnettävä. Korean niemimaan kehitystä pitkään seuranneet kansain­väliset asiantuntijat arvioivat, että tilanne antaa nyt aihetta suurempaan optimismiin kuin kertaakaan 60 viime vuoden aikana.Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin on määrä tavata maiden välisellä rajavyöhykkeellä Panmunjomissa huhtikuun 27. päivänä. Maaliskuussa Kim teki yllätysvierailun Pekingiin, ja vierailu vahvisti mahdollisuuksia järjestää myös Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean huipputapaaminen suunnitellusti touko–kesäkuun vaihteessa. Vuonna 2007 järjestetyn Koreoiden huippukokouksen julkilausuma esitti, ­että ”kolme tai neljä sodan suoranaista osapuolta” kokoontuisi Ko­rean niemimaalla tavoitteenaan julistaa Korean sota päättyneeksi.Miljoonia uhreja vaatinut Korean sota käytiin vuosina 1950–1953. Teknisesti sota jatkuu yhä, sillä taistelut päättyivät heinäkuussa 1953 solmittuun aselepoon, jonka allekirjoittivat Yhdysvaltain, Kiinan ja Pohjois-Korean kenraalit. Etelä-Korea ei ole allekirjoittanut aseleposopimusta.Suomi ja Ruotsi ovat tulleet mukaan Korean orastavaan lien­nytyskehitykseen. Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong-ho vieraili maaliskuussa Tukholmassa. Viikkoa myöhemmin Vantaalla Königstedtin kartanossa järjestettiin epävirallinen kokous, jonka tärkeimmät osapuolet tulivat Etelä- ja Pohjois-Ko­reasta sekä Yhdysvalloista.Suomi ja Ruotsi tunnustivat Ko­rean valtiot ja solmivat niihin diplomaattisuhteet vuonna 1973. Ne olivat pitkään ainoat länsimaat, joilla oli diplomaattiedustus Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.Ruotsilla on suurlähettilään joh­tama edustusto Pjongjangissa, ja Ruotsi valvoo Pohjois-Koreassa Yhdysvaltain etuja sen suojeluvaltiona. Ruotsalaisia upseereita on Ko­reoiden rajalla puolueettomien maiden valvontakomission jäseninä. Suomi sulki Pjongjangin kaupallisen sihteerin toimipisteen vuonna 1996.osallistui YK-lipun alla eurooppalaisia joukkoja Britanniasta, Hollannista, Kreikasta, Ranskasta, Belgiasta ja Luxem­burgista. Aseleposopimuksen allekirjoituspäivänä YK-joukkoja lähettäneet maat sitoutuivat yhteisellä julistuksellaan taisteluun ”mitä tahansa uutta aseellista hyökkäystä vastaan”.Vaikka julistus on yhä juridisesti voimassa, sen ei katsota velvoittavan näitä nykyisiä EU-maita osallistumaan Etelä-Korean puolustamiseen hyökkäyksen sattuessa. Moraaliseen tukeen julistus velvoittaa.Julistus muistuttaa, että mikä tahansa sotilaallinen konflikti tai kriisi Koreassa ei rajoittuisi vain Koillis-Aasiaan. Korean tilanne vaikuttaa koko kansainväliseen järjestelmään.EU oli jäsenenä Korean niemimaan energiajärjestössä Kedossa. Se perustettiin vuonna 1995 tukemaan ydin­energian rauhanomaista kehittämistä Pohjois-Koreassa. Suomikin oli Kedon jäsen. Järjestö lakkautettiin vuonna 2010 sen epä­onnistuttua tehtä­vässään.ensimmäisellä EU-puheenjohtajakaudella vuonna 1999 yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnittelu- ja analyysityöryhmässä (COPLA) laadittiin laaja selvitys EU:n roolista Koillis-Aasiassa.Selvityksen keskeiset johtopäätökset pätevät yhä: EU voi tukea ­tehokkaasti eri tavoin rauhan­prosessia, mutta unionin osallistuminen varsinaisiin neuvotteluihin näyttää edelleen poissuljetulta.