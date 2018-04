Mielipide

Pikkukaupungin gynekologi totesi minun olevan 38-vuotiaana liian vanha lapsentekoon

on monia syitä ja syyllisiä. Tässä on minun tarinani.Olen kouluttautunut pitkään ja hartaasti omalle alalleni. Valmistuin laman syliin vuonna 1991, parhaassa lapsen­tekoiässä 30-vuotiaana. Silloinen parisuhteeni loppui juuri samaan aikaan rumalla tavalla.Olin työtön ja kävin välillä pätkätöissä. Löysin uuden parisuhteen, jossa mies oli nuo­rempi, kypsymätön. Seurusteltuamme puolitoista vuotta selvisi, että kumppanillani oli jättivelat ulosotossa. Hän hakeutui ensimmäisten suomalaisten joukossa velkasaneeraukseen. Sitä kesti seitsemän vuotta.Aloin puhua kumppanilleni lapsenteosta ollessani 36-vuo­tias. Kävin myös lääkärillä, ­koska olin jättänyt ehkäisyn pois jo monta vuotta aikaisemmin tullakseni raskaaksi.Kun raskautta ei kuulunut, kävin uudelleen lääkärillä 38-vuotiaana. Pikkukaupungin ylimielinen gynekologi totesi minun olevan liian vanha lapsentekoon. Hän suostui kuitenkin ottamaan näytteen miehestäni. Jonkinlainen syy löytyi minusta, ja siihen määrättiin lääke. ­En kuitenkaan voinut syödä ­lääkettä, sillä se aiheutti kamalaa huimausta ja migreenin.Tulin raskaaksi ollessani 39-vuotias. Raskaus päättyi keskenmenoon. Gynekologia tapaukseni ei kiinnostanut. Olinhan jo 38-vuotiaana ollut hänen mielestään liian vanha.Tarinan loppu: emme saaneet lasta, vaikka olisimme ­ainakin yhden halunneet.Jos naisella on ikää ja hän haluaa lapsen, pikkukaupungissa siihen ei saa tarpeeksi apua. Mistään muusta avusta lapsettomuuteen en tiennyt enkä osannut sitä myöskään hakea.Hauraat toiveet lapsen saannista on helppo murskata. Lääkäreiltä puuttuu aitoa välittämistä. Minä olen jo haavani parantanut, mutta yhtä asiaa en sulata: julkista syyllistämistä. Olen mielestäni tehnyt kaiken, mitä siinä elämäntilanteessani pystyin.